Marlex va tancar el 2021 amb una facturació de 130 milions d’euros. El grup gironí de recursos humans ha superat les previsions projectades ara fa un any, quan augurava un creixement del 30% i uns ingressos de 105 milions d’euros. El bon funcionament d’aquesta companyia amb més de 25 anys d’història l’ha portat a crear una nova divisió amb l’objectiu d’ajudar les empreses a trobar perfils per confeccionar els seus equips directius.

La nova marca especialitzada en la selecció d’alts càrrecs s’anomena Sarah Marlex. Segons l’empresa, «neix en un context de canvis constants amb la missió de fer arribar els nous lideratges a totes les empreses». La companyia destaca que l’objectiu de la divisió és «acompanyar les empreses en la construcció dels seus equips directius, sobretot en pimes i empreses familiars», i fer-ho a través d’una metodologia «sensible als reptes existents a les empreses i a la societat, com l’alienació dels models de negoci amb els objectius de desenvolupament sostenible o la gestió de la diversitat a les organitzacions».

Experiència internacional

Sarah Marlex estarà liderada per Marc Francés com a managing director. Francés compta amb una dilatada trajectòria internacional i prové de Spencer Stuart, multinacional amb seu a Chicago dedicada a serveis d’executive search (cerca d’executius) i leadership advisory (consultora de lideratge), on s’ha especialitzat en la selecció i successió de perfils directius i en l’acompanyament de comitès de direcció en empreses cotitzades i de capital risc a nivell europeu.

Francés és graduat en Dret i Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Global Management per l’Antwerp Management School de Bèlgica. Va començar la seva carrera al banc francès BNP Paribas abans d’unir-se a la multinacional danesa ISS, on va exercir càrrecs a nivell global i nacional. La seva trajectòria inclou etapes vivint a Bèlgica, Dinamarca, França, Israel i Regne Unit.

Segons la firma, «el perfil, la experiència i la visió de Francés permeten dotar el projecte d’excel·lència i dinamisme per entendre els nous lideratges que requeriran les empreses, amb l’objectiu d’acompanyar-les a liderar el seu futur».

Marlex va anunciar l’any passat un pla d’expansió que comportava l’obertura de 50 noves oficines arreu d’Espanya durant els propers cinc anys i la contractació de més de 100 professionals.