Més de mig miler de joves van participar a la 7a edició de la Fira d’Ocupació Juvenil TreballemGi que organitza la Cambra de Comerç de Girona en format virtual. A l’esdeveniment hi van participar 72 empreses que van oferir 469 ofertes de feina als inscrits. A l’anterior edició hi van participar 53 empreses, cosa que representa un 40% més de participació empresarial. L’any anterior es van oferir 287 ofertes de feina, contra les 469 d’aquest any, que suposa un increment del 50%. Els joves participants van poder conèixer durant tot el dia les empreses participants, així com apuntar-se a les ofertes de feina i fer entrevistes laborals. Es van habilitar canals de documentació, vídeo i xats en una plataforma virtual creada expressament per a l’esdeveniment. A primera hora de la tarda hi havia participat més de 500 joves i s’esperava que a l’hora del tancament la xifra rondés els 600 participants.