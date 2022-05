El panorama laboral a les comarques gironines ha fet un gir de 180 graus respecte el 2021. Els números de l’abril, amb un 30% menys d’aturats que un any abans i un 61% de contractacions indefinides, confirmen la recuperació post-pandèmia i l’arribada de nous comportaments en un mercat de treball que, aparentment, viu un bon moment i no s’està veient afectat ni per la guerra d’Ucraïna ni per l’augment de la inflació. Baixa l’atur, puja l’ocupació i puja la contractació, sobretot la dels indefinits. De fet, els efectes de la reforma laboral han provocat que, per primera vegada des que hi ha registres, aquests contractes hagin superat els temporals a les comarques gironines.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social revelen que a la província hi va haver 24.769 contractes durant el mes passat. Un 61% d’aquests van ser indefinits (15.235), mentre que la resta van ser temporals (9.524), un sorpasso insòlit en una regió on la temporalitat ocupa la gran majoria de contractes. La reforma laboral aprovada a principis d’any estableix que l’indefinit és el tipus de contracte de feina ordinari, un fet que restringeix la contractació temporal a causes molt justificades, com ara circumstàncies de producció o substitució de treballadors amb reserva de llocs de treball. Des de l’aplicació de la normativa el mes de febrer passat, la contractació indefinida no ha parat de guanyar terreny. Si en la darrera dècada suposava no més del 20% del total de contractes, ara la situació pràcticament ha quedat invertida. En termes generals, l’abril va ser un bon mes pel que fa a la contractació a Girona, sobretot per l’impuls de la Setmana Santa. La festivitat va ser també la principal causa de les altres dues grans dades del mes: la reducció de la desocupació i l’augment de l’afiliació a la Seguretat Social. L’atur va baixar a un ritme del 4,3% mensual, i del 30% anual, i es va situar en 34.111 aturats, 1.543 menys que al març. La creació de llocs de feina també es va disparar: en només un mes la Seguretat Social va guanyar 10.000 nous afiliats. En total, Girona compta amb 340.981 ocupats, un 7% més que fa un any. Al conjunt de Catalunya, les xifres es van moure en paràmetres similars, si bé la contractació indefinida va suposar el 51% del total, una dada més baixa que la de Girona. L’atur va caure fins a les 364.698 persones, un 26,6% menys que l’abril passat, i l’ocupació va augmentar en 32.421 treballadors. Tres milions d’aturats Al conjunt d’Espanya, les dades del mes passat van deixar un rècord d’ocupació i d’estabilitat laboral. L’abril va trencar diverses estadístiques que mostren efectes de la plena entrada en vigor de les noves fórmules de contractació. Un de cada dos dels nous contractes signats van ser indefinits, quan l’habitual fins ara era que un de cada 10 fos de tipologia fixa. I això en un context, malgrat la inflació i la guerra d’Ucraïna, en el qual Espanya va continuar guanyant ocupats, ajudat a pujar per la campanya de Setmana Santa i fins a superar per primera vegada la cota dels 20 milions de treballadors en actiu. Mai hi ha hagut tanta gent alhora treballant a Espanya. L’atur, per la seva banda, va acabar d’arrodonir un bon mes per al mercat laboral, amb el seu major descens en tres anys que deixa la cota d’aturats en els tres milions de persones.