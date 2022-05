Patronal i sindicats han trencat el procés del cinquè Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva per la "diferència insalvable" al voltant de la clàusula de revisió salarial, segons ha indicat CCOO. El sindicat subratlla que la inflació, la inestabilitat i la incertesa dels preus fan "fonamental" aquesta clàusula, com a "única garantia" del manteniment del poder adquisitiu dels treballadors. En canvi, la patronal es nega a incloure la clàusula en un acord general.

CCOO desplegarà ara "amb més intensitat" el desenvolupament de la negociació col·lectiva, tant en l'àmbit sectorial com en el de l'empresa, però alerta a l'empresariat que si segueix "frenant" els acords, "la mobilització i el conflicte seran inevitables".