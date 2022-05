Barcelona i Florència (Itàlia) han firmat aquest divendres un acord de cooperació entre el Mercat de la Boqueria i el Mercat Central Històric de Florència, «el més antic de la ciutat», ha informat en un comunicat l’Ajuntament de la capital catalana.

El document servirà per fomentar la cadena agroalimentària i les excel·lències enogastronómicas dels dos territoris, amb intercanvis comercials i culturals estables i accions per «millorar les oportunitats econòmiques dels dos mercats» per potenciar també els establiments històrics.

La regidora de Comerç, Mercats i Consum de Barcelona, Montserrat Ballarín; el seu homòleg a Florència, Federico Gianassi; la presidenta del Consorci la Boqueria, Conchi Blanco, i el president del Consorci del mercat florentí, Massimo Manetti, han formalitzat l’acord al Palazzo Vecchio de Florència.

Ballarín ha explicat que la xarxa de Mercats Municipals de Barcelona és «un dels màxims orgulls» de la ciutat així com un dels serveis més ben valorats per la ciutadania, i ha celebrat l’acord per consolidar el paper dels mercats històrics.

L’acord és el resultat d’un any de treball, amb una «missió institucional» a Barcelona de la delegació de Florència a l’octubre, representada pel regidor d’activitats productives Federico Gianassi, amb Manetti, el vicepresident del consorci del mercat italià Roberto Conti, i el consultor Stefano Fontinelli.