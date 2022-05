El president de CaixaBank va defensar ahir que els nous actors del sistema financer operin amb les mateixes regles que la banca tradicional. «És un tema al qual cal enfrontar-se i els reguladors l’han de fer i com més aviat millor», va afirmar. Goirigolzarri va explicar que el sector financer ha viscut en els últims anys l’entrada de nous actors com startups i empreses fintech que «legítimament» volen trencar l’status quo del sector, augmentant així la competència. Encara que va defensar la competència va reclamar que tots els actors operin amb unes mateixes regles de joc, perquè l’arbitrarietat reguladora és una «llavor d’inestabilitat».

El president de CaixaBank va defensar «apostar per més Europa», ja que al seu judici, en l’actual context després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, «Europa està donant la millor versió de si mateixa», encara que «té molts deures per davant». Al seu torn va explicar que Espanya es troba davant una oportunitat única d’atacar les vulnerabilitats de l’economia i escometre un procés de transformació finançat per uns fons externs com són els fons europeus.

Per la seva banda, el president de Telefónica, José María Álvarez Pallete va reclamar que les persones puguin conèixer el valor de les dades que creguin en la seva activitat diària en la xarxa: «Se’ns ha de dir el valor de les nostres dades; si no, és vassallatge digital». Va assegurar que l’actual revolució tecnològica «ha creat un nou factor de producció, que són les dades», i el valor de les quals la població no coneix.