La jornada Automobile Talks organitzada per la patronal de l’automoció Fecavem a Girona fa un mes va posar sobre la taula la necessitat de transformar els concessionaris dels punts de venda tradicionals a centres de mobilitat en els quals els usuaris poden llogar diferents serveis a la carta perquè utilitzin vehicles per temps i per quotes enlloc de comparar-los, i de fer-ho de manera sostenible.