Amb la pandèmia sota control i el restabliment de la mobilitat entre països europeus, la primera setmana de maig el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha organitzat una doble missió promocional i comercial a Noruega i Suècia. L'objectiu és potenciar l'oferta turística i les novetats de la Costa Brava i el Pirineu de Girona entre una setantena d'intermediaris turístics i de prescriptors d'ambdós països per reprendre el contacte i incentivar el turisme de cara a la temporada d'estiu 2022.

El dimarts 3 de maig, a Oslo, va tenir lloc l'«Afterwork Costa Brava Girona», que consistia en una presentació de la destinació i de les empreses i entitats gironines participants, seguida d'una activitat de dinamització i d'un sopar networking dirigit a una quarantena d'agents i programadors de viatges noruecs espe­cialitzats en l'organització de viatges de luxe, circuits enogastronòmics i viatges d'incentiu per a empreses i per a grups selectes. A aquesta trobada entre professionals noruecs i gironins hi van assistir agències com Expert Reiser, House of Travel, Quest Travel, Escape Travel, Carpe Diem, Reise Event, Komment Explorer, Time Out Travel i Aller Travel.

Posteriorment, ahir, dijous 5 de maig, a la capital sueca, Estocolm, es va desplegar l'«Afterwork Costa Brava Girona», en el qual van participar vint-i-cinc programadors de viatges suecs. Hi havia representants d'agències com Future Travel, Go Slow Travel, Exclusive Tours Scandinavia, Ving Sve, Jade Travel i American Express TLS Nordics, a més de periodistes de publicacions com First Class Magazine i In Golf.

En aquesta acció promocional i comercial hi van participar catorze representants d'empreses i entitats turístiques gironines, a més del Patronat (Hotel Camiral at PGA Golf & Wellness, Peralada Resort Hotel & Chateau, Park Hotel San Jorge by Escampa Hotels, Evenia Hotels, Hotel L'Azure, Boutique Villas by Corredor Mató, Golf de Pals - La Costa Golf & Beach Resort, Hotel Alabriga & Home Suites, Hotel Casa Anamaria, Salles Hotels, Hotel Carlemany, Lloret Convention Bureau, Oficina de Turisme de Calonge i Turisme Palafrugell), que van generar oportunitats de negoci. Ambdues trobades professionals van concloure amb un àpat gastronòmic a càrrec del Restaurant Castell de Peralada, d'una estrella Michelin.

Aquesta acció, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha comptat amb el suport de les oficines espanyoles de turisme d'Oslo i Suècia, i del Centre de Promoció Turístic de Catalunya dels Països Nòrdics. Miquel Noguer, president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, apunta que «els països nòrdics representen un mercat estratègic per la Costa Brava a raó del seu elevat poder adquisitiu, per contribució a la desestacionalització i per consumir gran diversitat de productes i serveis de la destinació». Els mercats emissors noruec, suec i finès «han experimentat una reactivació durant els darrers mesos» i s'ha fet manifest el creixent l'interès pels viatges de mitjana i llarga distància tant en el sector d'oci com en el de negocis. Noguer conclou afirmant que «les previsions de cara a la temporada del 2022 són positives».