L’economia catalana s’alenteix amb una alça del 0,1% el primer trimestre d’aquest any respecte a l’últim de l’any passat, quan va rebotar al 2%, segons l’avenç de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En termes interanuals, l’increment és del 6,4% en comparació amb el 6,3% del període octubre-desembre gràcies a l’estrebada dels serveis, la mateixa taxa que a nivell estatal. La Generalitat va actualitzar fa uns dies les seves previsions per a aquest any i va preveure una alça del 4,9% aquest any, per sobre del 4,3% estimat pel Govern central per al conjunt del país.

Per sectors, els serveis han sigut els que més han contribuït a l’evolució del primer trimestre amb un creixement interanual del 8,9%. Les branques que més han contribuït a aconseguir aquest creixement són les relacionades amb el turisme, fruit de la normalització de la mobilitat turística. També destaca un notable dinamisme en el comerç majorista, l’emmagatzematge, les activitats jurídiques i la publicitat. La indústria registra un increment del 0,4%. Les branques que han tingut més bon comportament han sigut l’energia elèctrica i el gas, la química i l’alimentació. Al contrari, la fabricació de vehicles a motor manté un nivell de producció significativament reduït. La construcció mostra una taxa de variació de l’1,7%, mentre que l’agricultura registra una disminució del 4,0%. L’avenç de resultats del PIB del primer trimestre de 2022 té caràcter provisional i s’actualitzarà amb la pròxima publicació de la comptabilitat trimestral, prevista per al 10 de juny.