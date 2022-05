L’històric concessionari de Renault a Girona canvia de mans

Nou moviment al sector de la distribució de vehicles a Girona. Interdiesel S.A., amb seu a Figueres i més de 40 anys en el món de l’automoció, ha comprat la concessió de Renault i Dacia a la província, fins ara en possessió de Santiago Juandó, una altra històrica empresa gironina. L’adquisició del negoci, per un import no revelat, es va fer efectiva el dilluns i els nous operadors ja estan treballant a les instal·lacions de la carretera N-II a Fornells de la Selva.

El gerent d’Interdiesel, Robert Espigol, va explicar que la compra pretén satisfer els objectius de creixement de l’empresa. «Volem agafar un volum més gran de marques i obtenir un percentatge important de la quota per fer un pas endavant i fer front als reptes del sector». Amb el traspàs de la unitat productiva els nous propietaris asseguren que mantindran tant la plantilla com les instal·lacions que ja tenien amb els anteriors amos.

Amb la compra de Renault i Dacia Interdiesel es converteix en un dels concessionaris més importants i un nou gran grup del sector de l’automoció a Girona. Fins ara base d’aquesta companyia es trobava a la capital de l’Alt Empordà. Allà hi té la concessió de Nissan i Toyota (per a la comarca i les rodalies) i Maxus (especialitzada en furgonetes). La firma també s’encarrega de la distribució de les motos elèctriques de la marca catalana Silence, i també de Zero Motorcycles. A més, té a Girona la concessió de Lexus.

El mapa actual

L’adquisició és el primer gran moviment al sector des que el Grup Andreu va comprar, ara fa un any, la gestió de la marca Opel a Grup Blanch. Aquella operació es va produir després d’un intent fallit d’unificació entre les dues companyies sota el nom d’AB Automoció, una fusió que hauria suposat la creació del grup de comercialització automobilística més gran de Girona. Actualment, la distribució de les principals marques està en mans d’un grapat d’empreses, algunes d’elles amb una llarga trajectòria a les comarques gironines. A Girona i província el Grup Andreu gestiona Opel, Citroën, DS, Jeep, Toyota i Alfa Romeo. Grup Blanch distribueix Honda, Suzuki i Hyundai. Grup Autopodium s’encarrega de la comercialització de Seat, Volkswagen, Audi i Skoda. Garatge Plana té la concessió de Mercedes; M-Automoció té Mazda, SsangYong i Subaru; Oliva Motor Girona té BMW i Mini, i AM 94 té Mitsubishi. A més, hi ha algunes marques, com ara Peugeot i Porsche, que s’encarreguen elles mateixes de la distribució en terres gironines.

Espigol va explicar que actualment el sector està passant per un moment complex i amb molts canvis. L’encariment dels combustibles, la guerra d’Ucraïna, la crisi de subministres, la irrupció del cotxe elèctric i els canvis de paradigma de la mobilitat estan sacsejant un àmbit ja de per si inestable.

Cap a la concentració

«Venen molts canvis, i la tendència del sector és la d’agrupar-se, la d’absorbir concessionaris per anar agafant més volum de marques i intentar créixer per tenir més recursos per fer front als imprevistos», va explicar Espigol.

Interdiesel va fer una aposta ara fa un any per fer-se amb la distribució de la marca de motos elèctriques Silence a Girona. Propietat de l’empresa Scutum Logistic (amb seu a Esplugues de Llobregat i liderada per l’expilot de motociclisme Carlos Sotelo), Silence va aterrar a la província amb un punt de venda situat al carrer Joan Baptista La Salle i inaugurat el març passat.

Robert Espigol, que també és CEO de la marca a Girona, va assegurar al seu moment que l’aposta d’Interdiesel per la companyia responia a un interès per ser «partícips del canvi en el paradigma de la mobilitat que s’està produint a les ciuats», i assegurava que Silence era «un projecte totalment alineat amb el nostre grup i amb la nostra aposta per promoure la mobilitat intel·ligent, sostenible, silenciosa i neta». La política empresarial per la mobilitat elèctrica també es fa palesa amb la gestió a la província del fabricant de motocicletes elèctriques Zero Motorcycles, fundada el 2006 amb seu a Scotts Valley de Califòrnia, Estats Units.

Per la seva banda, els antics propietaris de la concessió de Renault, Santiago Juandó, compten amb una dilatada trajectòria comercial a les comarques gironines. L’any 1955 Santiago Juandó Costa va ser nomenat Agent Oficial Renault a la regió, una vinculació que va permetre al negoci familiar mantenir-se durant més de 60 anys com a representants oficials d’aquesta marca.

En els darrers temps, Santiago Juandó liderava un equip de més de 60 persones repartits en instal·lacions a Fornells de la Selva, Figueres i Banyoles. Renault i Dacia no han estat les úniques marques que ha distribuït la companyia. El 2017 va obrir les portes un concessionari de la marca nord-americana de motocicletes Harley Davidson a Fornells de la Selva, en unes naus propietat del grup de 350 metres quadrats.