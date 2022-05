El 58% dels espanyols ja practica la venda directa per internet

La venda directa de productes i serveis en línia per part de particulars augmenta després de la pandèmia. Nous indicadors apunten que en moments d’omnicanalitat (quan les empreses intenten vendre de manera indistinta per internet o a la botiga) hi ha una altra via que pot provocar el fracàs de moltes estratègies empresarials, la venda directa en línia entre particulars. La venda de productes i serveis en línia ha experimentat un important creixement al llarg del 2021 a Espanya. El percentatge de persones que venen per internet ha arribat al 58%, 13 punts més que l’any anterior. L’informe Pulso Digital d’Adevinta, realitzat per la companyia propietària de les plataformes Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, Coches.net, Motos.net i Milanuncios, detecta un punt d’inflexió i preveu que «durant aquest any un 65% de la població vendrà almenys un producte a la xarxa, és a dir, 20 punts percentuals més que fa dos exercicis».

L’auge de les vendes al mercat de segona mà és especialment destacable. El creixement en la venda de productes i serveis en línia s’ha vist reflectit a Milanuncios, la plataforma especialitzada en el mercat de segona mà. El 2021 va registrar més de 6,3 milions d’anuncis per un valor total superior als 5.600 milions d’euros en les categories més populars: Motor (amb més d’1,6 milions d’anuncis), Casa i jardí (més d’1,4 milions d’anuncis) i Tecnologia (amb 840.000 anuncis).

Preu baix

Internet ha disparat la venda de productes de segona mà i de preu moderat. Segons les dades de l’informe, un 85% dels productes venuts a la xarxa són d’un màxim de 50 euros. «D’acord amb la tendència creixent d’aquest tipus de transaccions, la previsió per a aquest any és que el nombre de persones que obtenen més de 50 euros per les vendes en línia creixi 10 punts percentuals, fins a assolir el 25% del total dels i les venedores a través d’internet». Román Campa, CEO d’Adevinta Spain, assegura que «l’augment tan important en la xifra de vendes és una altra prova de la consolidació de l’ecommerce a Espanya i de la maduració a la qual estan arribant tant el comerç com els i les consumidores». En aquest sentit, afegeix que «en els darrers temps estem veient com canvien els hàbits i comportaments de les persones, que aposten cada vegada més decididament per les innovacions tecnològiques i el consum sostenible». Crida especialment l’atenció que la pràctica totalitat dels consumidors afirmen que es refien dels venedors particulars, percentatge que se situa en un 82%.

Les generacions més joves són les que més venen per internet. En analitzar el comportament de les diferents generacions a l’hora de vendre productes i serveis en línia, destaca com les generacions Z i millennial són les més actives. Tot i això, la Generació X, aquella que comprèn persones d’entre 40 i 49 anys, també supera en algunes variables la mitjana estatal. Si l’any 2021 el 58% de la població va vendre productes i serveis en línia, el percentatge de persones de la Generació Z que afirma haver-ho fet se situa en el 67% (+9 punts) mentre que els millennials i la Generació X arriben al 65 % (+7 punts).

En sentit contrari, els membres de la generació del Baby Boom que can vendre productes o serveis en línia el 2021 són el 57%, i només 4 de cada 10 persones de 65 anys o més assenyala haver venut a través d’internet. Les previsions per a aquest any reprodueixen la mateixa tendència entre generacions. Si a nivell global la xifra de vendes augmentarà en 7 punts (65%) respecte l’any anterior, aquesta xifra creix encara més entre les generacions Z (76%), millennial (68%) i X (70%).