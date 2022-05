La despesa de les llars en ous s’enfila per sobre dels 987 milions d’euros

La despesa en ous de les llars espanyoles va aconseguir fins a novembre de 2021 unes vendes de 987 milions d’euros, la qual cosa suposa un 5,5% menys que el 2020, però un 14% més que el 2019, segons es desprèn de l’últim informe trimestral d’indicadors del sector d’avicultura de posta presentat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i analitzat per l’Organització Interprofessional de l’Ou i els seus Productes (Inprovo).

L’estudi mostra que el consum d’ous va consolidar la seva tendència a l’alça el 2021, encara que el seu consum entre desembre de 2020 i el novembre de 2021 va caure un 8,2% respecte a l’any mòbil fins a novembre de 2020, que va ser un any sense precedents, per la qual cosa els nivells de consum continuen mantenint-se per sobre dels anys previs a la pandèmia. Així, se situa en un 6,2% més que el 2019.

D’aquesta manera, l’ou continua consolidant-se com un aliment universal en la dieta dels espanyols. En el període que va de desembre de 2020 a novembre de 2021 es van consumir a Espanya 407,9 milions de quilos en les llars, enfront dels 384,2 de 2019, cosa que significa un creixement de 6,16%.

«L’ou continua sent un dels protagonistes de la cistella de la compra dels espanyols, amb nivells de consum en les llars per sobre dels anys previs a la pandèmia, la qual cosa és una molt bon senyal», ha indicat la directora de Inprovo, María de la Mar Fernández.

D’altra banda, l’informe mostra que el sector compta amb un cens de 47,1 milions de ponedores (el 12,5% del sector de la UE), que està en plena transformació per reconvertir les granges amb gàbies enriquides a sistemes alternatius (en sòl, camperol o ecològic), en línia amb l’anunci de la Comissió Europea d’eliminar progressivament l’ús de gàbies, com a part de la seva estratègia «De la Granja a la Taula».

Més sistemes alternatius

A més, el cens de ponedores en sistemes alternatius ha augmentat un 19% respecte a 2020 i s’han incrementat un 12% les granges alternatives. Respecte a les exportacions, aquestes es van elevar un 1,6% respecte a 2020. Els principals destins dins de la UE van ser França, amb un creixement del 6,22% en l’últim any, Alemanya, Itàlia, Portugal(+25,69%), Bèlgica (+52,66%) i Països Baixos, mentre que en països extracomunitaris, els principals destins són Mauritània, que creix un 54,72%, el Regne Unit, Israel i l’Aràbia Saudita.

Finalment, el fort increment dels costos de producció que ha sofert el sector en aquest últim any, derivat, entre altres, de l’augment dels preus de les matèries primeres per a alimentació animal, l’energia i els combustibles, s’han vist reflectits en un augment del preu en origen dels ous en un 41,59% en el primer trimestre de 2022 i un 55% respecte a març de 2021.

No obstant això, l’evolució dels marges bruts de l’avicultura de posta el 2022 ha caigut en un 72,18% respecte de la mitjana dels últims cinc anys. En qualsevol cas, el preu mitjà de l’ou a la Unió Europea (situat en 1,85 euros/quilos) al març continua sent un 17% superior al preu a Espanya (1,58 euros/quilos).