Els professionals de la comptabilitat i l’auditoria es van citar en una jornada celebrada ahir i abans d’ahir a Girona per debatre els reptes del futur del sector. L’esdeveniment, organitzat pel Col·legi d’Economistes, el Registre d’Economistes Auditors i el Consell General d’Economistes, va servir per posar sobre la taula diversos temes relacionas amb el present i el futur del sector. La comptabilització i riscos jurídics dels criptoactius, els nous informes corporatius en l’àmbit de la informació no financera o en matèria de sostenibilitat, la comptabilitat i l’auditoria pública a les entitats municipals o la solució al relleu generacional en l’activitat d’auditoria de comptes són algunes de les qüestions que es van abordar en diverses conferències.