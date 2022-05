El Govern va sortir en tromba a criticar les declaracions del president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que va anomenar «tontos» als clients (uns 10 milions de llars i petites empreses) que tenen contractada la tarifa regulada de llum. Les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz i el ministre Alberto Garzón van carregar amb duresa contra el directiu per les seves paraules, i van reclamar a les grans energètiques «posar-hi el coll» per a ajudar a baixar els preus de la llum. «El 80% dels espanyols estan pagant menys preu que l’any 2018 perquè han baixat els impostos; només els ximples que segueixen amb la tarifa regulada marcada pel Govern paguen aquest preu», va dir ahir Galán, en referència al fet que el preu de la tarifa regulada depèn de l’evolució del mercat majorista d’electricitat. «Em sembla sorprenent la falta d’empatia, la lleugeresa i el to amb el qual es parla d’un tema tan important per a les famílies i ciutadans» va lamentar Calviño.