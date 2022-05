Informàtica i tecnologia, els sectors amb més demanda i millor sou

Les professions relacionades amb la informàtica i la tecnologia són les més demandades i amb major sou, sigui amb estudis universitaris o formació professional. Aquesta és una de les principals conclusions d’un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona i Infojobs, que detalla que les dones continuen molt infrarepresentades en els estudis tecnològics, que són els que tenen major ocupabilitat i millors perspectives salarials.

Així mateix, el text constata que la pandèmia ha tingut una «afectació negativa important» sobre l’ocupació en el turisme o el comerç. Per contra, ha augmentat la demanda en els sectors TIC i la salut. De fet, en la salut l’informe indica que els salaris són «excessivament baixos».

«Desajust»

La Cambra assenyala que hi ha un «desajust» entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral en les feines que requereixen professionals amb formació d’estudis TIC i que aquest «no es podrà corregir completament» fins que no hi hagi una major presència de dones al sector.

L’informe s’ha fet a partir de les vacants gestionades pel portal InfoJobs a Catalunya durant el 2020 i el 2021, de manera que inclou l’impacte de la pandèmia en el mercat laboral. De les vacants gestionades pel portal durant aquests anys, un 53% han requerit un nivell d’estudis mínim de formació professional o grau universitari.