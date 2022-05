El nou decret sobre energies renovables multiplica per set els projectes a Catalunya

Els projectes d’energies renovables en tràmit d’informació pública a Catalunya s’han multiplicat per set sis mesos després de l’entrada en vigor del decret llei sobre energies renovables, que també ha disparat de manera exponencial l’autoconsum fotovoltaic.

Així ho va destacar dijous en roda de premsa per fer balanç del primer mig any de vigència del decret llei d’energies renovables, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, juntament amb la directora general d’Energia, Assumpta Farran, la secretària general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Anna Barnadas, i la directora general de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Marta Morera.

En concret, en aquests sis mesos s’ha passat de menys d’una desena de projectes d’energies renovables, que sumaven un total de 60 megawatts (MW) de potència, que havien iniciat o superat el tràmit d’informació pública, a una setantena de projectes , que sumen 1.200 MW de potència.

D’aquests, la majoria són projectes d’energia fotovoltaica, que sumen un miler de MW de potència, i la resta d’energia eòlica, que representen prop de 200 MW, informa Efe.

En la mateixa línia, l’autoconsum fotovoltaic ha crescut «exponencialment» i s’ha duplicat el nombre total d’instal·lacions a Catalunya en només 9 mesos, passant de les 13.000 i els 120 MW potència total que hi havia al juny del 2021 a les 25.500 instal·lacions i els 200 MW en acabar el primer trimestre del 2022.

«Hem trepitjat l’accelerador i no hi ha marxa enrere», va remarcar Jordà, afirmant que els resultats del nou decret «comencen a veure’s». La consellera va reconèixer que, durant una dècada, Catalunya ha patit una «aturada» en el desplegament de les energies renovables i va assegurar que la Generalitat té el compromís de revertir-la.

En aquest sentit, amb l’objectiu d’agilitzar la instal·lació de projectes d’energies renovables, la consellera va avançar que el Govern aprovarà en els propers dies una modificació del decret de renovables per tramitar d’urgència els projectes de fins a 5 MW de potència, cosa que permetrà reduir els terminis de tramitació, que actualment són d’uns 13 mesos, a la meitat.

Sobre el creixement de l’autoconsum, Jordà va assegurar que el Govern ha posat les condicions «per activar una autèntica revolució dels sostres» i va elogiar el compromís i la implicació de la ciutadania, empreses i entitats en la transició energètica.

Segons dades del Departament d’Acció Climàtica, en un any s’ha multiplicat per tres la mitjana d’instal·lacions d’autoconsum autoritzades mensualment, de la mateixa manera que s’ha duplicat la potència mensual autoritzada.

«Si mirem quina és la potència eòlica instal·lada a Catalunya avui, de tots els 800 aerogeneradors que aproximadament tenim, la potència és de 1.274 MW. Per tant, el que tenim ara en informació pública és exactament el que en aquests moments està funcionant, i aquests 1.274 MW s’han instal·lat entre el 1991 i el 2018. Tenim en informació pública el mateix que hem estat capaços d’instal·lar durant 30 anys d’energia eòlica», va destacar Farran per constatar la dimensió del creixement.

Sobre si el ritme actual serà suficient per assolir els objectius que han estat fixats per la Generalitat, Barnadas va assenyalar que, gràcies al nou decret, en sis mesos s’ha «millorat moltíssim la velocitat que hi havia en l’àmbit de les renovables», però va admetre que fan falta més eines i més recursos humans per fer la transició energètica.

«Encara podem accelerar més. Això és una primera prova del que ha passat en sis mesos. D’aquí a sis mesos o un any podrem tornar a rendir comptes i segurament la velocitat haurà incrementat», va afegir.

Segons l’informe «Prospectiva energètica de Catalunya 2050», elaborat per ICAEN, per aconseguir la descarbonització el 2050, Catalunya ha d’assolir llavors els 62.000 MW d’energies renovables, fet que comportaria multiplicar per 18 l’actual potència renovable instal·lada.