Teisa espera recuperar part de la facturació preCovid tot i la crisi dels carburants

L’augment dels preus del combustible ha colpejat durament el sector del transport. Teisa, una de les principals empreses gironines de mobilitat pública, ha vist com els costos del dièsel s’han enfilat fins a nivells màxims aquests darrers mesos. Això ha comportat un augment important de la despesa empresarial. Tot i això, la companyia preveu recuperar part de la facturació que va perdre durant els anys 2020 i 2021 com a conseqüència de les restriccions per la pandèmia.

«El 2019 vam facturar 24 milions d’euros, mentre que el 2020 els ingressos van caure fins als 20 milions, i el 2021 van ser de 21 milions», va explicar el director gerent de la companyia, Àlex Gilabert. De cares a aquest any, la firma preveu recuperar part del que va perdre, tot i que veuen improbable fer els mateixos números que abans de la Covid. «Ens movem en unes previsions de l’entorn dels 23 milions d’euros», va reconèixer Gilabert.

El sector del transport públic ha encadenat diverses crisis consecutives que, en ocasions, fins i tot s’han solapat. La Covid va portar confinaments perimetrals i la caiguda de la mobilitat interurbana; a mitjans de l’any passat, la crisi de subministres es va accentuar. Tant les empreses de mobilitat com la indústria carrossera van començar a patir problemes per rebre materials com ara xips, lubricants i pneumàtics. A la vegada, el preu dels carburants i de l’energia també es va enfilar fins a les cotes més altes de les darreres dècades. I tant la variant Òmicron com la guerra d’Ucraïna han acabat de reblar el clau d’aquesta «tempesta perfecta».

Només el mes de març passat Teisa va notar una certa recuperació respecte els mesos anteriors. Tot i això, Gilabert creu que la situació encara és massa incerta com per parlar de recuperació plena. El director gerent de la firma confia en què almenys l’encariment dels combustibles actuï com a arma de doble tall. «La crisi de l’energia també pot provocar que els usuaris agafin més el transport públic en detriment del cotxe». De fet, el març passat va suposar un canvi d’inflexió pel que fa a l’afluència d’usuaris, una lenta recuperació després d’una pandèmia que ha minvat l’ús generalitzat del transport públic. «Ens ha quedat l’estigmatització de la mascareta, però veurem si revertim la situació».

Teisa també s’agafa a altres vies per encarar «un any complex». Una d’elles és la del transport escolar, molt tocat en temps de Covid. L’altre és el transport turístic, «que és molt estacional, però que ara està una bona època i ho estem notant».

Més de 400 treballadors

Teisa compta actualment amb una plantilla de més de 400 treballaddors i una flota de 250 autocars. Acrònim de Transports Elèctrics Interubans S.A., va ser fundada el 13 de març de 120 a Banyoles com a empresa de transport d’omnibusos que es movien amb energia elèctrica.

Els serveis interurbans uneixen els princpals municipis de la província de Girona i també arriben a ciutats com Vic, Barcelona i Lleida (l’anomenat Eix Bus, amb aturades a les principals ciutats de l’eix transversal). La firma també ofereix el mencionat servei de transport escolar i el lloguer particular d’autocars. També compta amb rutes específiques per a anar a les pistes d’esquí de Vallter 2000 durant la temporada d’hivern (que inclou la venda de forfets), i un altre d’especial que segueix dues de les principals rutes de les Vies Verdes (Girona-Sant Feliu i Girona-Olot) perquè els ciclistes puguin carregar les bicicletes.