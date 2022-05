La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula Von der Leyen, va assegurar ahir en l’acte de clausura de la XXXVII reunió del Cercle d’Economia a Barcelona que Espanya és «un motor de la Unió Europea», i que Europa no cedirà «al xantatge del Kremlin» en relació amb la pressió exercida per Rússia als països de la Unió Europea (UE) per les sancions imposades al gas i petroli rus per la guerra d’Ucraïna.

«Tota Europa s’ha adonat que hem de reduir la dependència de l’energia russa per a acabar amb el xantatge del Kremlin. «Reenergitzarem» Europa per a substituir el gas rus», va assegurar la mandatària davant un auditori ple. «La finalitat de les sancions és paralitzar la capacitat dels bancs russos de finançar aquesta guerra», va assegurar. En aquest sentit, Von der Leyen va lloar la unitat demostrada per la Unió Europea en la reacció contra l’agressió russa i va recordar que les dificultats recents en relació amb la vacunació contra la Covid-19 es van superar estant units. «Només existeix un únic camí per a ajudar als nostres amics ucraïnesos i per a això cal triar la unitat, fins i tot més que fa dos anys. Aquest és el moment d’Europa», va dir la presidenta de la CE. En la seva intervenció després de rebre de mans del president del Govern, Pedro Sánchez, i del president del Cercle d’Economia, Javier Faus, el II Premi Cercle d’Economia a la Construcció Europea, Von der Leyen va aplaudir el paper que està exercint Espanya en aquesta crisi. «Espanya és avui un motor» de la UE, va dir en castellà. «Espanya és avui al cor d’Europa. Heu estat entre els més colpejats per la pandèmia, i no obstant això la vostra recuperació té bases sòlides», va afirmar Von der Leyen que va agrair la postura espanyola en favor de la integració europea. Així es va expressar ahir en un discurs en el qual també va voler destacar l’«economia dinàmica i innovadora» espanyola i va assegurar que el país és «líder global en energies netes» en un moment en el qual Europa no cedirà al «xantatge» energètic del Kremlin.