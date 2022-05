Girona recapta 68 milions més en impostos el primer trimestre

Girona ha recaptat 68 milions d’euros més en impostos aquest primer trimestre. Segons les darreres dades mensuals fetes públiques per l’Agència Tributària, la província va ingressar 475 milions d’euros de les diferents taxes que abonen els seus contribuents, principalment a través de l’Impost de Valor Afegit (IVA) i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Això representa un 16% més que els 407 milions d’euros recaptats de gener a març del 2021, una època marcada per una disminució dels ingressos impositius derivada dels efectes de la pandèmia.

Els principals tributs ingressats a la província durant el primer trimestre han estat l’IVA i l’IRPF. El primer, que grava els el consum final de productes i serveis, va sumar 179,3 milions d’euros els tres primers mesos de l’any, gairebé 30 milions més que durant el mateix període de l’any passat. L’IRPF, prestació econòmica sobre la renda que s’exigeix per sufragar les despeses públiques de les administracions, va suposar la majoria dels impostos. En total, l’Agència Tributària va registrar 279,2 milions d’euros d’aquesta taxa, 31 milions d’euros més que els tres primers mesos de 2021. La resta d’impostos cobrats a Girona (Societats, Impost sobre el Tràfic Exterior, etc.) van suposar 17 milions d’euros a les arques de l’Estat.

L’augment de la recaptació s’explica principalment per la pujada de la inflació motivada per l’alça dels preus de l’energia. Aquest increment s’ha traslladat als preus i, de retruc, ha acabat repercutint en els impostos, sobretot en l’IVA, un bon indicador del comportament del consum.

Hi ha també un altre motiu que ajuda a explicar la pujada de la recaptació, tant a Girona com a la resta del país: la recuperació del mercat de treball. És l’argument que esgrimeix el ministeri d’Hisenda per posar de relleu la seva gestió i justificar l’increment dels ingressos.

Les arques de l’Estat han passat a ingressar un total de 54.749 milions d’euros el primer trimestre, un 20% més que al 2021. Fa un mes la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va negar que la pujada es degués únicament a la inflació, com denunciava el PP, sinó que estava relacionada amb la creació d’ocupació. De fet, les dades laborals a Girona en aquest trimestre demostren una baixada de l’atur i un augment tant de la contractació com de l’ocupació, com ho demostren les darreres dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La província va tancar el trimestre amb una taxa d’atura del 10,25%, un valor inferior al dels tres primers mesos de 2021, i una xifra de 354.500 persones ocupades. Aquesta darrera dada suposa més rendes per gravar per part de l’Estat i, en conseqüència, més impostos aquest 2022.

Retorn de la renda

En paral·lel, l’Agència Tributària ja ha retornat 2.414 milions d’euros a 3,6 milions de contribuents en el primer mes de la campanya de la renda de 2021, un 1,01% més que en el mateix període de l’any anterior. En un comunicat remès aquesta setmana amb motiu de l’inici de la presentació de declaracions per telèfon, l’Agència Tributària ha ofert dades de l’evolució de la campanya de la renda des de l’inici, el passat 6 d’abril, fins al 5 de maig. En aquest primer mes de campanya han presentat la seva declaració 6,3 milions de contribuents, un 0,35% menys que en el mateix període de l’any passat.