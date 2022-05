El president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va demanar ahir disculpes a través de les xarxes socials per haver qualificat de «tontos» els clients del mercat regulat de la llum. Durant la presentació de la gigaplanta de bateries de Volkswaguen a Sagunt, Galán va assegurar en una conversa distesa que «el 80% dels espanyols està pagant menys per l’electricitat que el 2018 perquè han baixat els impostos. Només els tontoss que segueixen amb la tarifa regulada del govern paguen més».

Per rebaixar la polèmica, el compte oficial d’Iberdrola va fer una piulada indicant que «Ignacio Galán vol demanar sinceres disculpes en el cas que algú s’hagués sentit ofès per unes frases expressades de forma col·loquial, que no tractaven de ferir ningú, i manifesta el seu màxim respecte per tots els consumidors».

La polèmica també havia provocar crítiques a Galán de diversos ministres del govern de l’Estat.