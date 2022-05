El preu de l’electricitat al mercat majorista (pool) s’ha situat per a aquest dilluns, 9 de maig, a 208,74 euros el megawatt hora (euros/MWh), el que suposa un augment del 21% respecte al valor fixat per a aquest diumenge i supera la barrera dels 200 euros/MWh per primera vegada des de dimecres passat.

Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), el preu màxim es registrarà entre les vuit i les nou del vespre, quan serà de 250,44 euros/MWh. D’altra banda, el mínim arribarà als 183,94 euros/MWh entre les tres i les quatre del migdia. Amb aquestes xifres, el preu de la llum gairebé quadruplica l’import que va marcar fa un any (59,26 euros), i se situa un 2% per sobre respecte a les xifres del 24 de febrer, quan va començar la invasió russa d’Ucraïna. Aquest mes, el preu mitjà de l’electricitat assoleix els 190,85 euros/MWh, gairebé 100 euros per sota de la mitjana registrada durant el març (283,3 euros/MWh), el més car de la història fins ara, tot i que gairebé duplica el preu del 2021, que es va coronar com l’any més costós de la sèrie històrica amb 111,4 euros/MWh.