Els sindicats de Nissan han mostrat la seva repulsa pel retard del procés de reindustrialització fins al juliol. La 20a reunió de la mesa –es va fer divendres- va deixar clar que el concurs per trobar un operador logístic per Nissan tardarà més de dos mesos a resoldre’s i que el Consorci de Zona Franca (CZF) presentarà els plecs en un parell de setmanes. Els comitès de Nissan van fer ahir una assemblea amb els treballadors per informar-los dels resultats de la 20a mesa i constatar, un cop més, la lentitud, els dubtes i les traves al procés de reindustrialització. «L’ambient és d’indignació, frustració i decepció», va reconèixer el responsable de Sigen-USOC a Nissan, Miguel Ruiz, en declaracions a TV3.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va enviar un missatge més optimista i va apuntar que s’està vivint la recta final de la reindustrialització en un procés que «no és gens fàcil».