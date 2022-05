La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha anunciat aquest dilluns que el Govern espanyol treballa en un pla d’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat (AGE), així com en una sèrie de «recomanacions» a la ciutadania, incloent-hi les empreses, per reduir el consum d’energia i les importacions de combustibles fòssils.

«Estem treballant en termes de recomanacions perquè els ciutadans puguin contribuir a reduir el consum, no estem treballant en legislació dura», ha assenyalat Ribera en declaracions a TVE recollides per Europa Press.

La vicepresidenta, que ha insistit que no es vol fer d’això una «càrrega» que no pugui gestionar la ciutadania, ha remarcat que en alguns estats membre de la UE s’estan associant les recomanacions per reduir el consum energètic a una manera d’ajudar Ucraïna.

Per a Ribera, reduir el consum és «fonamental» i en això coincideixen tots els analistes. «Hem de veure la manera com fem un estalvi intel·ligent, i començarem per l’AGE. Però hi ha algunes recomanacions bàsiques que són molt importants», ha afirmat la vicepresidenta tercera, que ha citat el foment del transport públic davant el vehicle privat, el teletreball, la regulació del termòstat, cotxe compartit si no es pot utilitzar transport públic i racionalitzar horaris d’oficina per apagar abans la calefacció a l’hivern.

«Són algunes de les coses que ja estan a sobre de la taula i pensem que ja ho vam fer en el passat. En un altre moment de tensió, no fa tants anys, es va plantejar fins i tot la reducció de la velocitat (a les carreteres), que és una de les recomanacions que introdueix de nou l’Agència Internacional de l’Energia en les seves propostes, o pensem que en la dècada dels 70 a molts països europeus es van impulsar a gran escala mesures molt més àmplies de reducció de l’ús del vehicle privat», ha assenyalat.

Ribera ha indicat que regulant el termòstat, reduint la temperatura a l’hivern o incrementant-la a l’estiu, es pot aconseguir un estalvi energètic d’entre el 20% i el 25%.

«Hem de treballar donant exemple, buscant en primer lloc el compromís de l’Administració Pública, però també pensant en la màxima que la nostra aportació com a ciutadans permetrà a Espanya reduir la seva necessitat d’importació de combustibles fòssils, alleugerint la pressió internacional de proveïdors i sobre la resta d’Estats que tenen més dificultats d’aprovisionament», ha explicat.