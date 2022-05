La Comissió Europea va aprovar ahir a la proposta ibèrica per posar un sostre màxim de 50 euros el megawatt/hora (MWh) al preu del gas, segons va avançar el primer ministre portuguès, Antonio Costa, i van confirmar fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica. Espanya treballa per a poder aprovar la mesura al Consell de Ministres que se celebra avui mateix o, en defecte d’això, «al més aviat possible», segons van assegurar ahir aquestes mateixes fonts.

«Avui mateix al matí (ahir per al lector) la Comissió Europea ha donar llum verda a la proposta portuguesa i espanyola per evitar la contaminació del preu de l’electricitat per la pujada gas. És una mesura de gran abast», anunciava Costa en declaracions a periodistes portuguesos a Estrasburg, a la sortida de la Conferència sobre el Futur d’Europa, segons recull EFE.

El primer ministre portuguès explicava, sempre segons recull EFE, que el seu govern i l’espanyol s’estaven «coordinant» per a decidir com s’aprovava la legislació de cada país.

«Farem tot el possible per poder fer-ho ja demà (avui per al lector)», afegia Costa, que fins i tot explicava que feia referència a aquesta data perquè els dimarts és el dia que el Govern d’Espanya reuneix normalment els seus ministres i, per tant, l’executiu lusità volia també fer-lo aquest dia. «Farem un consell extraordinari per a aprovar aquesta mesura i que entre simultàniament en vigor en tota la Península Ibèrica», afegia Costa.

Menys gas d’Algèria

En paral·lel, les importacions de gas natural a Espanya procedents d’Algèria van caure un 14,3% a l’abril respecte al passat mes de març, situant-se en els 9.545 gigawatts/hora (GWh), mentre que els Estats Units es consolida per quart mes consecutiu com el principal subministrador. Tot i això, a l’abril van caure les importacions als 12.539 GWh des dels màxims històrics de 16.264 GWh al març, per acaparar el 30,7% del total del gas natural arribat al país en el mes. Destaca també l’increment mensual de Nigèria, amb un subministrament de 6.891 GWh, per a cobrir el 16,9% del total del gas natural arribat a Espanya a l’abril.