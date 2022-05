La Generalitat de Catalunya posarà en marxa abans d’acabar l’any un procés d’estabilització per consolidar 46.828 places actualment ocupades per interins. Abans d’acabar aquest mes de maig l’administració catalana traurà a oferta aquestes places, amb els detalls de les convocatòries i els cossos publicitats. I a partir d’aquí i abans del 31 de desembre anirà convocant i materialitzant les diferents convocatòries, per departaments i cossos, d’aquestes places.

Així ho va acordar de manera unànime ahir amb els sindicats més representatius de la funció pública, amb la finalitat de donar compliment a la nova llei per reduir l’abús de l’ocupació pública temporal aprovada el passat 2 de desembre al Congrés dels Diputats. El procés d’estabilització es dividirà entre unes places via concurs de mèrits -que no inclou examen d’oposició- i altres via oposició, encara que amb unes regles modificades i que donaran un major pes que en exàmens anteriors a l’experiència acumulada.

Sense examen

Per primera vegada en la història de la funció pública, milers de ciutadans podran accedir a una plaça de funcionari sense passar prèviament per un procés d’oposició. Aquesta mesura única i excepcional pretén donar resposta a una situació d’eventualitat cronificada als serveis públics i especialment agreujada en l’última dècada després de les polítiques de retallades practicades durant l’anterior crisi. Els serveis gestionats per les comunitats autònomes, principalment sanitat i educació, concentren taxes d’eventualitat des de fa anys superiors al 30% i aquest abús ha estat censurat des dels tribunals europeus.

Concretament l’oferta d’estabilització constarà d’11.747 places per a administratius dels departaments de la Generalitat, 27.433 places de docents i personal laboral del Departament d’Educació i unes altres 7.648 places de sanitaris del Institut Català de la Salut (ICS).

La intenció del Govern és estabilitzar vuit de cada 10 places actualment ocupades per un treballador públic amb contracte temporal i reduir de manera efectiva l’eventualitat en l’administració al 8% abans del 2025. Les diferents administracions, emparant-se en la nova llei, publicaran abans d’acabar l’any els seus respectius processos de concurs de mèrits. Un total de 27.584 places es publicitaran per aquesta via.