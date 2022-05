El Govern no veurà en el Consell de Ministres d’aquest dimarts el mecanisme per limitar el preu del gas destinat a la producció elèctrica, segons han informat Efe fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica, que insisteixen que estan treballant per aprovar-lo «al més aviat possible».

A última hora de la tarda d’aquest dilluns, Brussel·les va aclarir que la Comissió Europea encara no havia adoptat cap decisió «formal» sobre la proposta ibèrica plantejada per Espanya i Portugal, i que continuava en contacte amb les autoritats dels dos països sobre el disseny de la mesura.

Aquesta apreciació es va produir després que el primer ministre portuguès, António Costa, anunciés que ja tenien el vistiplau per posar aquest sostre màxim al preu del gas i que estaven treballant conjuntament amb Espanya per poder aprovar la legislació aquest mateix dimarts.

No obstant, una portaveu de l’Executiu comunitari va matisar que el que els serveis de Competència de la Comissió Europea havien traslladat a Madrid i Lisboa era una «anàlisi preliminar» i que encara hi havia informació pendent, però que esperava que la notificació formal arribés «aviat».

En concret, Brussel·les va enviar a les dues capitals una «carta de conformitat» en la qual les autoritats comunitàries garanteixen que donaran el seu vistiplau definitiu si la normativa final que s’aprovi en el Consell de Ministres s’ajusta al que s’ha notificat, van afegir fonts diplomàtiques.

Tot i que durant la jornada d’aquest dilluns la ministra espanyola per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, no va descartar que la mesura pogués passar pel Consell de Ministres d’aquesta setmana, finalment es posposarà, com ja ho va fer la passada.

Espanya i Portugal van anunciar el 26 d’abril que havien arribat a un «acord polític» amb la Comissió Europea per limitar en el mercat majorista de l’electricitat dels dos països el preu del gas, utilitzat per les centrals de cicle combinat per produir llum, i alleujar així la factura dels consumidors.

L’aplicació del límit tindrà una durada de 12 mesos i començarà amb un preu mitjà del gas de 40 euros / megawatt hora (€/MW h) per estabilitzar-se en uns 50 €/MW h de mitjana en tot el període.

La proposta inicial era que aquest límit fos de 30 €/MW h, de manera que es reduiria aproximadament al 50% l’import de les factures dels consumidors amb una tarifa indexada al mercat (els de tarifa regulada).

Si bé Espanya i Portugal no han aconseguit que Brussel·les recolzi aquest límit, sí que han aconseguit que la mesura s’apliqui durant 12 mesos i no només fins al final d’aquest any, com es preveia en l’esborrany hispanolusità.

L’acord beneficiarà el 40% dels consumidors domèstics –els que tenen tarifa regulada– i fins al 80% dels industrials, les factures dels quals estan vinculades al mercat majorista de l’electricitat, segons va avançar llavors la ministra Ribera.