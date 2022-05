El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats encaren la negociació per definir l’oferta pública d’ocupació (OPE) del 2022. La proposta que el departament liderat per María Jesús Montero els ha posat damunt de la taula a les centrals rondaria les 23.000 places per a l’administració general de l’estat (AGE), entre 14.000 de nou ingrés i 9.000 de promoció interna, segons confirmen diverses fonts sindicals consultades.