Tres de les vuit comarques gironines encara no han recuperat els nivells de contractació d’abans de la pandèmia aquest 2022. La Selva, la Cerdanya i el Pla de l’Estany han registrat fins a l’abril un nombre inferior de signatures que les del 2019, just abans de la irrupció de la Covid.

Les dues primeres comarques estan molt condicionades pel turisme estacional. A la Selva de gener a abril d’enguany s’han registrat 18.317 contractes, 4.142 menys dels que hi va haver durant el mateix període de 2019, segons dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat.

La Cerdanya també presenta un saldo negatiu, tot i que la diferència en aquest cas no és tan pronunciada. En els quatre primers mesos de l’any ha sumat 2.216 contractes, 89 menys que abans de la pandèmia. Per la seva banda, el Pla de l’Estany ha signat 3.615 contractes, 1.600 menys que en l’era pre-Covid.

El cas del Pla de l’Estany és diferent. El 2019 va fer 5.235 contractes. Va patir una davallada el 2020 (4.951), però va tocar fons el 2021 (3.425), i des de llavors la recuperació ha estat molt lenta (3.615, a un ritme del 5,3%).

El mercat laboral de les comarques gironines està deixant unes dades positives aquest 2022, sobretot si es comparen amb els dos anys anteriors. La recuperació després de la Covid es confirma en tres dels principals indicadors econòmics: l’atur, l’ocupació i la contractació.

El primer va a la baixa i els dos segons van a l’alça, superant les xifres d’un 2021 molt marcat per les restriccions. El fet que la contractació encara no s’hagi recuperat en aquestes tres comarques evidencia fins a quin punt la Covid ha colpejat els seus sectors econòmics, sobretot en el cas de la Selva. La comarca, principalment en la seva vessant marítima, depèn d’un turisme estranger que va quedar paralitzat fins pràcticament aquest any. Dels més de 22.000 contractes del 2019 va passar a poc més de 14.000 l’any següent. Des de llavors, la xifra s’ha anat recuperant, però encara és lluny dels números pre-pandèmia.

Més ràpida ha estat la recuperació a la Cerdanya, tot i que no ha estat fins aquest any que ha tornat a rubricar més de 2.000 firmes els quatre primers mesos de l’any.

Increments a la costa

A la resta de comarques la contractació enguany ha anat a més i ja supera els números de fa tres anys. Les regions del litoral gironí creixen a un ritme tres vegades més elevat que les de l’interior (exceptuant la Cerdanya, que tot i fer menys contractes que el 2019 el seu creixement respecte el 2021 ha estat del 33%).

L’Alt Empordà ha registrat una contractació un 37% més elevada que fa un any, fins les 12.951 signatures. El Baix Empordà ha generat 13.607 contractes, un 31% més. El Gironès ha arribat a les 28.456 firmes (un 8% més), la Garrotxa n’ha fet 9.056 (16% més), el Ripollès ha sumat 1.747 contractes (un 17% més) i els 18.317 de la Selva suposen un 26% més que fa un any.

Analitzades en conjunt, les dades de contractació de les comarques gironines certifiquen la recuperació després del sotrac del coronavirus. Destaca sobretot l’increment de la contractació indefinida arran de la reforma laboral, si bé encara és menor a la de contractes temporals perquè la normativa no va entrar en vigor fins al final de febrer.