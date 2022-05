Un dels aspectes del nou celler del Grup Peralada del qual se senten més satisfets tant els responsables de l’empresa com els arquitectes són les mesures adoptades per afavorir la sostenibilitat de la construcció i l’estalvi energètic. Una preocupació que s’ha traduït en l’obtenció de la certificació Leed Gold, que acredita el compliment d’alts estàndards de sostenibilitat i eficiència energètica en almenys seixanta paràmetres: segons els responsables de Peralada, és el primer celler d’Europa a aconseguir-lo (Beronia, a la Rioja, també l’està tramitant, però encara no el té.)

Entre les xifres en què es tradueix aquesta aposta per aconseguir el celler més «verd» possible hi ha l’activació com a intercanviadors geotèrmics de més de 300 puntals de l’edifici, la qual cosa permet disminuir el consum de calefacció, refrigeració i aigua calenta, reduint fins a un 37% el consum energètic. També es disposa d’un dipòsit per a aigües pluvials de 700 metres cúbics, i es reutilitzen les aigües grises, la qual cosa afavoreix un enorme estalvi també en aquest camp. En el procés de construcció es va utilitzar a més un percentatge important de materials reciclats, i en la resta es va buscar en la mesura del possible que fossin de proximitat. I s’ha dissenyat un sistema d’il·luminació de baix consum que es complementa amb lluernes naturals en segons quins espais (no n’hi ha a les zones on el vi es troba ja en botes de fusta o en ampolla).

«Aquest era un projecte del segle XXI i no podia deixar de banda la sostenibilitat», apunta Eugeni Llos, director del celler.