Les grans energètiques prenen posicions en la carrera per controlar el desplegament de l’eòlica marina a Espanya i no deixa de créixer l’onada d’aliances internacionals per entrar en el nou boom que ve. El gegant anglo-holandès Shell ha segellat una aliança amb l’espanyola Capital Energy -la gran guanyadora de les últimes subhastes de renovables organitzades pel Govern- per analitzar el desenvolupament de projectes conjunts d’eòlica offshore en els mercats espanyol i portuguès.

Shell compta amb una experiència de més dues dècades en el desenvolupament d’infraestructures eòliques i de més de mig segle en l’enginyeria marina en la Mar del Nord amb explotacions petrolíferes. La petrolera ara pretén explorar el seu desembarcament en l’eòlica marina flotant a Espanya de la mà de Capital Energy, que ja té projectes amb una potència conjunta de 2.000 megawats (MW) «amb els quals aspira a liderar el sector eòlic marí espanyol» i sumar a l’èxit de les últimes subhastes governamentals d’eòlica terrestre. Capital Energy, el grup fundat fa gairebé dues dècades per Jesús Martín Buezas -el discret descendent dels fundadors del grup d’autobusos La Sepulvedana i ara patrocinador de l’Atlètic de Madrid- ha signat en els últims mesos diversos convenis amb drassanes i altres agents industrials rellevants en l’arxipèlag canari per a explotar eòlica marina. Espanya ha estat al marge de la revolució de l’eòlica marina deslligada en altres països. Mentre que als Estats Units, el Regne Unit o Alemanya es posen ja en marxa colossos eòlics en les seves aigües, Espanya quedava enrere per una raó orogràfica: les seves aigües territorials són molt profundes i dificulten la instal·lació dels aerogeneradors ancorats al sòl marí. Precisament, a Catalunya pràcticament l’únic lloc on es pot instal·lar un part d’aquestes característiques és a la zona del Cap de Creus. Aquest és l’objectiu de BuleFloat Energy i Sener, promotors del projecte Parc Tramuntana per instal·lar generadors davant les costes empordaneses.