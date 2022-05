El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va elogiar la sostenibilitat del nou celler de Peralada en la inauguració oficial de les instal·lacions, que es va fer ahir a la tarda. Acompanyat pel president del Grup Peralada, Javier Suqué, Aragonès va recórrer el nou equipament i va fer una breu intervenció davant de la resta d’assistents a l’acte en la qual va agrair a la família Suqué-Mateu que l’haguessin deixat participar en una jornada tan especial per a ells. «Aquest celler representa tot el potencial de Peralada», va assegurar el president, que va elogiar igualment la integració del projecte en el paisatge.

Després de la presentació del celler als mitjans de comunicació que s’havia fet al matí, a la tarda Javier Suqué, els seus germans Miquel i Isabel, altres responsables del Grup Peralada, i els arquitectes que han dissenyat el nou celler, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vialta (RCR), van rebre Pere Aragonès i altres autoritats com la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i el president de la Diputació, Miquel Noguer, a més d’altres representants del territori, tant polítics com institucionals i socials.

També va parlar als assistents Javier Suqué, que va repetir, com havia fet al matí, que el celler era un seu somni des de feia molts anys. També va explicar que si havien encarregat el projecte als arquitectes RCR era precisament per la seva aposta per la sostenibilitat i per la seva voluntat d’integrar el celler en el paisatge. Encara que en aquest punt no es va estar d’explicar una anècdota sobre el seu pare, Artur Suqué, desaparegut l’abril de l’any passat: «Ell sempre demanava on era la façana de l’edifici, deia que s’havia de veure des de la carretera».