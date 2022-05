El nou celler de Peralada era un somni de Javier Suqué que ja s’ha fet realitat, però que ha de servir segons ell, al marge de per fer millors vins, per contribuir a situat millor els vins de l’Empordà en general.

Peralada ja era fins ara un referent, això li ha de permetre pujar encara més el nivell, no?

Sí, Peralada és un referent a nivell més local, el que pretenem ara ser un referent internacional i també ens agradaria treballar per la resta de la Denominació d’Origen Empordà. Aquest no és un projecte exclusivament d’empresa, és un projecte de territori. Comptem amb tots els cellers de l’Empordà per tirar cap endavant aquesta zona i posar-la on tots creiem que ha de ser.

De fet a la DO hi ha hagut una evolució general...

Si mirem l’Empordà de fa trenta anys no té res a veure amb el d’ara. Ara hi ha cellers que elaboren amb una qualitat brutal. Per això crec que necessitem un motor per posar l’Empordà on ha de ser, i aquest nou celler hi pot ajudar. Nosaltres el que pretenem és ajudar el conjunt la DO.

Per què costa tant encara entrar en segons quins llocs, com ara Barcelona?

No ho sé. A Barcelona concretament perquè és un lloc on tothom vol ser-hi. Els vins de Priorat, de Terra Alta, i de tot Espanya i de tot el món... En les grans capitals mundials tothom vol ser-hi, i vegades són els llocs més difícils.

Hi ha qui aposta per l’enoturisme per canviar-ho. Hi creuen?

Crec que hem fet un celler que juntament amb la resta d’oferta de Peralada atraurà molta gent.

És variada, la seva oferta, pot atreure visitants amb interessos diversos...

És diversa però també complementària, i aquesta idea de treballar conjuntament amb els negocis que tenim a Peralada ha estat complicada a vegades, perquè una mica cadascú estira cap al seu terreny. Però treballem en equip i ho estem aconseguint.