El celler Perelada obrirà el 24 de juny al públic general les visites a les seves noves instal·lacions, que inclouran diverses possibilitats a diferents preus; la bàsica, que contempla la visita i el tast de tres vins a la sortida, costarà vint euros. Però no serà una visita convencional, segons Eugeni Llos, director del celler, que espera que es converteixi en una experiència «memorable» per a les persones que la facin.

La visita comença amb la projecció d’una filmació sobre el projecte a l’auditori del celler. I continua, ja sota terra, al «laberint», un recorregut a través d’imatges per les cinc finques que té el celler. «A cada espai hi ha terra de cadascuna de les finques, i s’hi reflecteix algun element relacionat amb la viticultura», apunta Llos. El recorregut passa després per l’enorme sala de vinificació, segueix a l’espectacular sala de botes, a la d’ampolles, i acaba a l’anomenat Temple, un espai reservat per als millors vins de la casa, que fan la seva criança en dipòsits de ceràmica o en botes de fusta especials.

De retorn a la superfície, la zona de tast, una botiga i un bar de vins, Celler 1923, amb receptes de Paco Pérez inspirades en la cuina del 1923, l’any en què Damià Mateu va comprar el Castell de Peralada i va recuperar la viticultura a la zona.