El «serial» de la reindustrialització dels terrenys de Nissan segueix el seu curs amb nous episodis. Dimarts, al voltant de les dues de la matinada, els representants de la direcció de l’empresa de mobilitat elèctrica Silence i el comitè d’empresa de Nissan van arribar a un principi d’acord per a la contractació de part dels treballadors que es van quedar sense ocupació. A primera hora del matí, al Parlament, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, es va afanyar a donar a conèixer aquest acord en la resposta a una pregunta de la diputada d’ERC Lluïsa Llop en la sessió de control al Govern.

Segons el conseller, la reindustrialització «és un element clau» en la seva actuació, i en aquest sentit va explicar que «aquesta nit (ahir per al lector) s’ha aconseguit un acord entre la direcció de Silence i el comitè d’empresa de Nissan». Fonts de Silence van matisar que «existeix un preacord però encara estan pendents de resoldre alguns serrells».

La part essencial dels serrells passaria pel nombre d’empleats que Silence acabaria incorporant al seu projecte que es dedicarà a la producció del microcotxe elèctric Silence S04. En l’actualitat, la companyia participada majoritàriament per Acciona, compta amb prop de 180 empleats i la necessitat de treballadors per al nou projecte en els terrenys de la Zona Franca se situaria en unes 110 persones. La xifra, no obstant això, no està tancada per complet i en els pròxims dies continuaran negociant per a segellar l’acord definitiu i presentar-lo en la taula de reindustrialització. «El tema està encarrilat», afirmen totes dues parts. Els nous contractats per Silence mantindran, segons afirmen els sindicats, les condicions laborals que es van pactar en el ERE de Nissan (tres anys de garantia d’ocupació i un sou que està un 20% per sobre del de referència del sector).