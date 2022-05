La campanya estival ha estat tradicionalment un període en el qual l'ocupació ha augmentat a Espanya. Les empreses busquen personal per cobrir l'alta demanda de treball que es produeix durant els mesos d'estiu i les persones desocupades tracten de trobar noves oportunitats laborals. Però, aconseguir una feina en aquestes dates no és igual per a tots els grups poblacionals.

Davant situacions de desocupació, les persones de mitjana edat solen enfrontar-se a més obstacles que altres candidats més joves. Almenys aquesta és la sensació d'un 71% dels aturats de més de 45 anys, que considera que la seva edat és un dels majors obstacles per trobar feina, segons recull un informe de l'ONG dedicada a l'ocupació 'Generation'. Les últimes dades del Butlletí Trimestral del Treball recolzen aquesta visió. En el primer trimestre de 2022, més d'1,6 milions de persones de més de 45 anys han cobrat de l'atur a Espanya. Les institucions han tractat de corregir aquest fenomen impulsant campanyes per incentivar la contractació dels més grans de 45 anys. Un exemple d'això és el programa de subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que ajuda empreses i autònoms a contractar persones en atur d'aquest grup poblacional mitjançant el pagament d'un percentatge del sou del treballador. Per als pròxims mesos, algunes empreses s'han mostrat obertes a contractar candidats de més de 45 anys. El portal especialitzat noticiastrabajo.es destaca tres companyies que podrien oferir oportunitats que s'adaptin a les necessitats d'aquesta franja d'edat: Leroy Merlin, Mercadona i Amazon. Leroy Merlin L'empresa de bricolatge ha anunciat recentment que contractaran 5.000 persones per reforçar els seus 129 punts de venda durant la campanya d'estiu de 2022. Es tracta d'ofertes d'ocupació que, en molts casos, no requereixen un alt nivell d'estudi ni experiència prèvia en el sector, ja que l'empresa garanteix la formació dels seus nous treballadors en les àrees per a les quals han estat contractats. Mercadona La coneguda cadena de supermercats és una altra de les companyies que apareixen habitualment entre les ofertes de treball estivals, oferint vacants de jornada completa i jornada parcial. A la seva pàgina web asseguren que l'edat no és motiu de discriminació en el procés de selecció i afegeixen que els seus treballadors tenen un sou mitjà de 1.425 euros bruts al mes. Aquest és el salari bàsic d'un treballador de Mercadona Amazon La multinacional estatunidenca és un dels llocs on poder treballar a l'estiu. Es tracta d'una empresa que sol prioritzar el talent local, així que pot convertir-se en una bona oportunitat per aquelles persones que visquin prop d'un dels seus centres logístics. Els seus sous i condicions laborals varien segons els diferents perfils laborals que reclamen.