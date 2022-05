Els Premis Manel Xifra i Boada que organitzen el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi arriben a la 17a edició en un acte que es celebrarà el proper 3 de juny a l’Auditori Josep Irla de Girona. Enguany els premiats seran Elvira Carles Brescolí, directora a la Fundació Empresa i Clima, l’AMADE (Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural), i Narcís Bartina, que va ser degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. A més, es reconeixerà a títol pòstum la trajectòria de l’enginyer Josep Ribas.

El degà del Col·legi, Jordi Fabrellas, va destacar que enguany els guardons incorporen «una major sensibilitat ambiental en línia amb l’emergència climàtica que patim», i volen posar de relleu el paper de la dona al sector de la ciència i l’enginyeria. «Volem ressaltar el paper de la dona científica en la transmissió del coneixement i aprofitar per valorar molt positivament la tasca que fa el Col·legi, al costat d’altres institucions i empreses, en favor de la difusió científica a la societat, especialment entre els més joves».

Per aquest motiu, els organitzadors han decidit concedir el Premi a la transferència de coneixement tècnic i tecnològic a Elvira Carles Brescolí, directora a la Fundació Empresa & Clima, entitat dedicada al compromís empresarial en la lluita contra el canvi climàtic. A banda d’això, la seva trajectòria s’ha mogut en diferents camps vinculats al sector mediambiental, ja sigui com a responsable de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona, en empreses de tractament i recuperació de residus industrials i en el tractament d’aigües.

El Premi al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic, serà per a AMADE -Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural-, un grup de recerca i transferència tecnològica del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. AMADE es dedica a la mecànica de materials i estructures amb una especial atenció als materials compostos reforçats amb fibra.

Pel que fa al Premi a la Trajectòria Professional serà per a Narcís Bartina i a títol pòstum per a Josep Ribas Port. Bartina va ser degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, i compta amb una extensa trajectòria al món de l’empresa. Ribas, que va morir fa unes setmanes, va ser un enginyer tècnic en electricitat i màster en gestió i organització d’empreses, fundador també de l’empresa DSET, i amb una àmplia trajectòria prèvia a al grup empresarial Simon, on va exercir entre 1974 i 2008.

Patronat de la Politècnica

Pel que fa als reconeixements als premiats i a les premiades del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona al millor projecte de final de carrera, s’ha reconegut a Josep Fanals i Batllori, del grau en enginyeria elèctrica pel seu treball «Resolució del flux de càrregues amb mètode d’incrustació holomòrfica»; Llorenç Fanals i Batllori del grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica pel seu treball «Avaluació d’un sistema de navegació inercial per a un robot submarí»; Josep Matamala i Pagès del grau en enginyeria mecànica pel seu treball «Sistema de cadena per neu articulable per un Yamaha Banshee»; Miriam Escribano Bella del grau en enginyeria química pel seu treball «Síntesi verda de nanopartícules de ferro zero mitjançant extractes vegetals: optimització i caracterització»; i Aniol Bosch Collell, del grau en enginyeria en tecnologies industrials i doble titulació grau en enginyeria en tecnologies industrials / grau en administració i direcció d’empreses pel seu treball de «Disseny i construcció d’una màquina SLS (Selective Laser Sintering)».