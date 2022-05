La Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES) i l'Agrupació Espanyola de Venedors minoristes de Carburants i Combustibles (Aevecar) han denunciat aquest dijous que estan "prop del tancament" i han lamentat la "incertesa" per part de l'Agència Tributària per recuperar el pagament avançat dels 20 cèntims per litre bonificats des de l'1 d'abril. Per les dues patronals, es tracta d'una mesura "ben intencionada" però que ha creat una situació d'"asfíxia econòmica, caos administratiu i inseguretat jurídica". En un comunicat, les patronals adverteixen que aquesta situació afecta les companyies de totes les mides, especialment les petites, que "estan abocades al tancament si no cobren de forma imminent".

"En aquests moments del mes de maig, no hi ha resposta per part del Ministeri d'Hisenda sobre quan es cobraran les quantitats avançades pels empresaris del sector, el que està causant greus perjudicis a les empreses", critiquen les patronals, que acusen l'administració de "falta de sensibilitat" en no donar-los cap resposta per escrit.

"Entenem que l'Administració desconeix quin és el vertader abast de la mesura, el fons del qual compartim per ser beneficiosa per als consumidors, però que està resultant molt perjudicial per a les benzineres pel seu mal disseny i pitjor execució", continuen CEEES i Aevecar.

D'altra banda, constaten que la manca de desenvolupament del reial decret Llei 6/2022 fa que cada comunitat "actuï de manera diferent" i que les factures de cada proveïment pot ser que no s'ajustin als requeriments d'Hisenda sobre l'aplicació dels impostos i això els podria comportar "sancions a posteriori".

En el comunicat, les patronals també carreguen contra les acusacions als operadors d'estar pujant preus de manera artificial per neutralitzar els 20 cèntims de subvenció. "Aquestes manifestacions creen una situació de malestar i projecten l'ombra de sospita sobre un col·lectiu que actua com a col·laborador obligatori de l'Administració en aplicació al reial decret llei 6/2022", continuen.

Per això, demanen "respecte" per als empresaris, ja que, afegeixen, s'han vist obligats a demanar crèdits per poder avançar la bonificació i fer front a les despeses per adaptar l'emissió de les factures i de personal per atendre la demanda creada.