Els preus s'han atenuat tres dècimes a les comarques gironines durant l'abril i l'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual tanca el mes al 8,8%. És un percentatge elevat, però més baix que el del març, quan l'IPC va polvoritzar tots els registres i va arribar a enfilar-se fins al 10,4%. Entre els motius que expliquen la davallada s'hi troben, entre d'altres, la baixada del preu mitjà de la llum i l'entrada en vigor del descompte per a carburants. De fet, el grup de l'electricitat, el gas i els combustibles tanca abril amb un descens del 9,4%. Per contra, durant el darrer mes s'han encarit tant la roba com el calçat (8,8%) i els productes que formen part de la cistella de la compra, perquè els aliments s'han apujat un 1,8%.

Tímida davallada que encara els manté dins la franja alta. Segons recullen les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus a les comarques gironines tanquen el mes d'abril amb un lleuger descens de tres dècimes. I això, de retruc, també es trasllada a la taxa interanual de l'IPC, que recula més d'un punt i mig i se situa al 8,8%. Al març, aquest percentatge havia arribat a elevar-se fins al 10,4% (assolint el màxim de tota la sèrie històrica, que recull dades des del gener del 1993). Si s'analitzen en detall els productes que formen part de la cistella de la compra i els diferents serveis, entre aquells que reculen s'hi troben els carburants i l'energia. De fet, durant l'abril el preu mitjà de la llum va abaixar-se (després que el març arribés a ser el mes més car de la història). I en paral·lel, també va entrar en vigor el descompte per a carburants, que el govern estatal va aplicar dins el pla de xoc per frenar la tendència alcista derivada del conflicte a Ucraïna. Segons recullen les dades de l'INE, l'electricitat, el gas i els carburants s'han abaixat un 9,4% durant l'abril. Ara bé, en comparació amb el mateix mes de l'any passat, encara són fins a un 49,8% més cars. A més d'aquest grup, també tanquen l'abril a la baixa el transport (-4,8%), el lloguer de vehicles (-6,8%) i les begudes (-0,4%). Per contra, però, la resta de grups han apujat preus durant el mes d'abril. Entre els més significatius hi ha la roba i el calçat (+8,8%), els allotjaments (+14,2%) i els paquets turístics (+10,7%). En aquests dos últims casos, per l'inici de la temporada turística i l'arribada de les vacances de Setmana Santa. I això, de fet, també es veu amb els preus dels restaurants i l'hostaleria (que s'apugen un 2,4%). A més, la inflació també es deixa notar a la cistella d'aliments. Una de les conseqüències de la guerra a Ucraïna, que frena l'arribada de productes. Durant l'abril, l'alimentació s'ha apujat un 1,8% a les comarques gironines. I dins els grups que també van a l'alça hi ha els serveis de transport (+3%), els de cura personal (+0,9%), l'oci i la cultura (+1,2%) i els mobles i articles per a la llar (+1,1%). A la franja alta L'IPC interanual d'aquest abril és el segon més elevat que s'ha registrat al llarg de tota la sèrie històrica, que es remunta fins al gener del 1993. A la taxa del 8,8% tan sols la supera la del 10,4% que es va registrar al març, conseqüència de la inflació desbocada provocada per l'encariment dels carburants i l'energia, i per les repercussions econòmiques de la invasió d'Ucraïna. Per darrere d'aquestes dues s'hi troba el 8% que es va registrar al febrer. De fet, al llarg d'aquestes gairebé tres dècades, és la primera vegada que l'IPC s'enfila per damunt d'aquests valors.