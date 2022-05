Després de la ruptura de les negociacions del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), una espècie de «conveni de convenis» que serveix de referència, UGT i CCOO van celebrar ahir una cimera amb els representants de totes les seves organitzacions federals en la qual han acordat impulsar a través de la negociació col·lectiva per sectors i empreses increments salarials mínims del 3,5% enguany, del 2,5% el 2023 i del 2% el 2024 amb clàusules de revisió salarial en cas que la inflació interanual superi els pactes, per evitar pèrdua de poder adquisitiu als treballadors, segons van informar els seus respectius secretaris generals, Pepe Álvarez i Unai Sordo.

Mantenen així les clàusules de revisió salarial que va ser un dels principals esculls per a arribar a un acord en la negociació del AENC amb la patronal. Aquesta clàusula el que fa és que si enguany l’increment del salari és del 3,5% i la inflació acaba en el 4%, l’1 de gener de 2023 l’empresa té l’obligació d’abonar la diferència d’enguany i pujar 0,5 punts el salari a partir de llavors. «Volem visualitzar un missatge nítid a les organitzacions empresarials: això va de debò. No permetrem que una crisi de preus que no han generat els treballadors la paguin els treballadors a través dels seus salaris. Per tant, aquells continguts que no s’han pogut resoldre a l’AENC es traslladaran al conjunt de les taules de negociació», va avisar Unai Sordo a la sortida de la trobada.

Com el salari mínim

Els sindicats defensen que els increments mínims són «raonables» a tenor de l’IPC registrat aquest mateix mes (8,4%). Fins a abril els salaris pactats entre patronal i sindicats xifraven de mitjana una pujada del 2,4%, amb prou feines unes centèsimes més que un mes abans. Per a fer-se una idea, l’alça que proposen per a enguany (3,5%) seria molt similar al del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que va avançar un 3,6%. Les previsions d’inflació el 2022 indiquen una persistència a l’alça, la taxa de variació de la qual segons el Banc d’Espanya serà del 4% al mes de desembre i del 7,5% de mitjana. Per a 2023 i 2024 es produeix un descens fins a una previsió d’inflació d’entre el 2% i el 3%. «Les empreses han pujat els preus almenys en la mateixa magnitud que les matèries amb les quals treballen, d’aquí ve la pujada de l’IPC, i en conseqüència les treballadors hem de pujar salaris en la mateixa direcció», va alertar Pepe Álvarez.