El 6 d’abril va començar una nova campanya de la renda, amb poques però significatives novetats. Jaume Vilanova, president Delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a Girona, ens explica els canvis més destacats que ha introduït enguany l’Agència Tributària, i alguns punts a tenir en compte a l’hora de realitzar la nostra declaració.

Com a gestor administratiu i expert en la renda quin consell donaria als contribuents a l’hora de fer la declaració?

Una gran majoria dels contribuents accepten l’esborrany que els ofereix Hisenda com si fos definitiu, però això comporta un risc important, ja que només és un punt de partida i no un document final que validar sense revisar convenientment. A risc de semblar repetitiu, cada any avisem que cal revisar acuradament tota la informació que inclou Hisenda a les dades fiscals, ja que pot haver-hi canvis que no s’han reflectit, o poden no estar incloses totes les deduccions. A més, encara que creguem que no estem obligats a declarar, sempre és millor fer el càlcul i comprovar si es té dret a alguna devolució.

En què poden ajudar els gestors administratius a l’hora de realitzar aquest tràmit?

Quan la declaració sigui complexa o es tinguin dubtes recomanem anar a una gestoria i deixar la declaració a les nostres mans. No sols evita molèsties sinó que pot evitar sancions. El millor és confiar en un gestor administratiu col·legiat perquè suposa una garantia de professionalitat. El nostre assessorament pot suposar una diferència important, ja sigui en forma d’estalvi en el resultat final o simplement evitant problemes futurs.

Parlem de novetats. Quins canvis presenta la campanya de renda d’enguany?

Aquest any hi ha molt poques novetats i que afecten a un número molt limitat de contribuents. El més destacat són els nous trams de l’IRPF que van entrar en vigor aquest any, i que suposa una pujada del tipus impositiu per als contribuents amb rendes generals superiors a 300.000 euros i rendes d’estalvi que superin els 200.000 euros.

Pel que fa a les deduccions, continuen les mateixes?

S’han reduït les desgravacions de plans de pensions a només 2.000 euros com a màxim si són privats, encara que en els d’empresa es permetrà fins als 8.000 euros. El que si hi ha, són tres deduccions per millores de l’eficiència energètica en les llars, pel que es poden deduir determinades obres que contribueixin a la reducció del consum d’energia.

L’economia digital també està canviant els tributs: criptomonedes, Bizum, wallapop... Com afecten la declaració? Estan els gestors preparats per aquests canvis?

I tant! Des del Col·legi realitzem formacions per fomentar el reciclatge continu dels professionals i arribar a la campanya totalment al dia de les novetats. Les persones que operin amb criptomonedes estan obligades a declarar-ho sempre. S’han de registrar els moviments realitzats i declarar les pèrdues o guanys derivats de la seva transmissió. La novetat d’aquest any és que s’ha inclòs una casella específica per poder declarar-les. Pel que fa al Bizum, és un sistema de pagament, i si fem un ús a nivell personal, normal i puntual, enviant petites quantitats, no ens hem de preocupar. I el mateix amb les plataformes de venda com Wallapop o Vinted. En principi, aquest tipus de vendes ha de declarar-se sempre que la venda generi un guany. És a dir, els contribuents només hauran de declarar aquests moviments si el valor de venda és superior al valor d’adquisició.

Encara que enguany ja no sigui una novetat, val la pena recordar-ho: és obligatori fer la declaració si has estat en ERTO?

L’obligatorietat de presentar la declaració depèn dels ingressos del contribuent. Amb un sol pagador, el límit a partir del qual el contribuent està obligat a presentar la declaració de la renda és de 22.000€. No obstant això, si es té dos pagadors i els ingressos del segon (en aquest cas, el SEPE) han superat els 1.500€ durant 2021, el límit conjunt d’ingressos del contribuent es redueix fins als 14.000€.

A la campanya de publicitat que han fet els gestors aquest any comparen la renda amb una carrera. També anem a contrarellotge?

Tenim només tres mesos per a presentar la Declaració, és a dir, fer un balanç de tot l’any anterior i les presses no són bones. Cal revisar i contrastar bé les dades fiscals obtingudes, per aquest motiu recomanem fer-ho amb temps per si hem de sol·licitar documents o realitzar tràmits addicionals.