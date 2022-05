Europa supera els dos milions de morts pel coronavirus

Europa ha sobrepassat oficialment els dos milions de morts per la pandèmia, va informar ahir l’oficina regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La regió europea de l’OMS consta de 53 països, incloses Rússia i diverses exrepúbliques soviètiques. L’OMS-Europa va recordar que tot i que el nombre és «devastador», representa només una «fracció» de totes les morts associades directament i indirecta amb la covid.

L’informe epidemiològic setmanal publicat per l’OMS indica, no obstant, que la pandèmia manté des de finals de març la seva tendència a la baixa amb 3,5 milions de nous casos reportats en l’última setmana al món, així com 12.000 morts.

Per part seva, el president dels Estats Units, Joe Biden, va qualificar de «fita tràgica» el fet que el país americà arribés dimecres al milió de defuncions per coronavirus.