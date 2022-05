Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a l’alta demanda existent al mercat. És la principal conclusió d’un estudi elaborat per la càtedra Habitatge i Futur de la UPF i l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), que fixa aquesta necessitat una forquilla d’entre 21.000 i 30.000 nous pisos anuals, mentre que la producció actual d’habitatges oscil·la al voltant dels 11.000. Per províncies, la de major demanda és Barcelona (entre 7.000 i 13.000 habitatges), seguida de Girona (entre 6.000 i 11.000) i Tarragona (entre 3.000 i 9.000). En el cas de Lleida, la part baixa de la forquilla estima una caiguda de la demanda de 500 habitatges, mentre que per la part alta podrien fer falta fins a 1.500 nous pisos. Amb aquestes xifres en ma, el sector reclama a les administracions polítiques urbanístiques que permetin la generació de nou sòl i la recerca de formules de col·laboració per incrementar els índex de producció. «Ens hem de posar més aviat que tard a fer aquests habitatges que la societat catalana necessita», afirma el president de l’APCE, Xavier Vilajoana.