El Govern aprova aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari el mecanisme per limitar el preu del gas destinat a producció elèctrica, que rondarà els 50 euros/megawatt hora (MWh) en els 12 mesos que estarà en vigor. S’executa així l’anomenada «excepció ibèrica» autoritzada pel Consell Europeu el divendres 25 de març, tot i que perquè faci efecte sobre les factures dels consumidors encara s’ha d’esperar a l’autorització de Brussel·les un cop estigui publicada la norma.

«L’efecte més immediat és que l’única electricitat que es pagarà al cost del gas és la que genera er gas natural; evitem, per tant, l’efecte contagi de la resta de tecnologies. Això suposa una reducció dels beneficis extraordinaris de les elèctriques i millora el preu del 37% dels consumidors domèstics i del 70% dels industrials», ha explicat una somrient vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una breu roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per una part del seu equip, entre els quals hi havia la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aaegesen.

El límit s’iniciarà en 40 euros per megawatt-hora durant sis mesos i anirà creixent «mes a mes» fins arribar a una mitjana de 48,8 euros per megawatt-hora de gas. D’aquesta manera, el preu de l’electricitat en el mercat majorista caurà notablement fins als 130 euros per megawatt-hora, molt per sota dels 210 euros en què s’ha instal·lat en els últims mesos.

La vicepresidenta no ha donat una estimació sobre el preu de la factura, tot i que en ocasions anteriors havia parlat d’una rebaixa del 30% per als consumidors. Amb les estimacions realitzades a partir de les dades de l’OMIE i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el primer mes amb el límit en vigor un usuari mitjà podria pagar la meitat que en el rebut de març, el mes amb el preu més car de la història..

La mesura ha sigut aprovada de forma simultània pels Executius espanyol i portuguès. I una vegada que els dos Governs hagin donat el seu vistiplau, el mecanisme es remetrà «immediatament» a la Comissió Europea, que «ha d’adoptar una decisió del Col·legi de Comissaris per fer efectiva la seva aplicació». Així, l’entrada en vigor d’aquesta mesura es produirà l’endemà de la publicació al BOE, que «en principi s’efectuarà aquest dissabte», segons ha informat Ribera, tot i que caldrà esperar que la Comissió Europea adopti formalment el suport a la norma que publiquin els dos països a través de l’acord del Col·legi de Comissaris. «És possible que l’aprovació formal de la Comissió Europea requereixi una setmana, deu dies, dues setmanes», ha reconegut Ribera.

Compensació

La diferència entre el preu del límit (entre 40 i 50 euros durant aquest període) i el preu real del gas (en aquests moments gairebé a 80 euros) serà assumida pels consumidors. En gran mesura pels consumidors del mercat regulat (uns 10 milions), que seran els que es beneficiaran de la rebaixa de preus en primera instància i els que assumeixin aquesta compensació. Els usuaris del mercat lliure amb contractes a preu fix inferiors a un any s’aniran incorporant al mecanisme conforme hagin de renovar les seves tarifes.

«Per primera vegada no paguen els mateixos. Una situació com aquesta normalment se saldava per l’aportació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Pensem en la crisi financera, en la crisi immobiliària.... Aquesta vegada no és així. Les mesures que s’adoptin tenen com a finalitat reduir els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques perquè l’ajust ens beneficiï a tots», ha indicat Ribera.

El mercat elèctric es regeix per un sistema marginalista pel qual l’última tecnologia que uneix ofereix i demanda és la que marca el preu; per tant, quan aquesta tecnologia són les centrals de cicle combinat, tota l’energia es retribueix al preu del gas. Així, al posar un límit al preu d’aquesta matèria primera en el mercat elèctric, s’evita l’efecte contagi a la resta.

Llarga espera

Espanya va ser un dels primers països a alertar sobre el funcionament del mercat elèctric quan es va iniciar l’escalada de preus de l’electricitat l’estiu passat i, tot i que en un primer moment la negativa de Brussel·les a realitzar qualsevol canvi va ser taxativa, l’esclat de la guerra d’Ucraïna va fer canviar el seu discurs. Així, el divendres 25 de març, el president del Govern, Pedro Sánchez, sortia de la reunió del Consell Europeu amb el vistiplau de la resta de països a la denominada «excepció ibèrica» i un mes més tard, el 26 d’abril, Espanya i Portugal van arribar a un «acord polític» amb la Comissió Europea.

«Les propostes espanyoles han inspirat i continuen inspirant la reacció d’Europa en un context de preus energètics elevats», ha celebrat Ribera. A més, si se n’obté el beneplàcit, Espanya serà el primer país a retallar els beneficis caiguts del cel de les centrals inframarginals (renovables, nuclears i hidràuliques) per l’increment del preu del gas natural, una cosa que amb el pas del temps ha format part també de les recomanacions de la Comissió Europea per fer front a aquesta crisi de preus de l’energia.