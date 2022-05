Un grup de científics perfila un mapa d’un milió de cèl·lules humanes

Un mapa amb més d’un milió de cèl·lules individuals del cos humà. Un atles que, punt per punt, dibuixa la imatge d’una trentena d’òrgans i sistemes del nostre cos. Un detallat recorregut per com els gens s’expressen en determinades cèl·lules i com aquestes s’acaben especialitzant i donant lloc als teixits que ens donen la vida. És l’impressionant avanç científic que ahir es va presentar a la revista Science sota la signatura de 2.300 científics internacionals del consorci Tabula Sapiens i que, segons argumenten els seus impulsors, ofereix una nova mirada sobre la salut i la malaltia.

Aquest èxit científic, com tot avenç en el coneixement, no brolla del no-res. Al contrari: es construeix amb grans pensadors. Fa dècades que la comunitat científica treballa en la caracterització molecular profunda dels diferents tipus de cèl·lules del nostre organisme. És a dir, per comprendre com cada una de les unitats de què es compon el nostre cos pren forma per fer una determinada funció (i què passa quan, per exemple, una d’aquestes falla en executar la seva tasca). L’objectiu? Entendre més (i millor) com funcionen els racons del cos humà per millorar les tasques de diagnòstic, seguiment i tractament de malalties. L’atles suposa un salt monumental, ja que identifica al voltant de 500 tipus de cèl·lules i distingeix la seva funció en una trentena de teixits.