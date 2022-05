Brusel·les exigeix a Espanya reformar la tarifa regulada per aprovar el límit del gas

Brussel·les condiciona la seva autorització al mecanisme per limitar el preu del gas al mercat elèctric al fet que Espanya faci una reforma de la tarifa regulada, segons l’esborrany del Reial decret llei aprovat ahir pel Consell de Ministres. Aquesta és, precisament, una de les principals reclamacions de les companyies elèctriques des de fa mesos que demanen fer canvis en el seu disseny per evitar la volatilitat que provoca el fet que estigui directament vinculada al mercat majorista.

«Una de les condicions per l’aprovació del mecanisme per part de la Comissió Europea és la reforma de l’actual preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). Així, el mecanisme d’ajust es configura com una mesura extraordinària mentre es realitza aquesta reforma i aquesta entra en vigor de manera efectiva, un fet que no és immediat», diu l’esborrany del text publicat per El Periódico de la Energía.

El Govern va fer a l’octubre de l’any passat, enmig de l’escalada de preus, una consulta pública per una possible modificació d’aquesta tarifa però que es va quedar congelada fins que ara Brussel·les l’ha posat com a condicionant per aprovar el topall. La modificació que ha de fer-se abans de l’1 d’octubre suposa que el nou càlcul de la tarifa regulada resulti de la combinació d’una referència dels mercats a termini basada en una cistella de productes de mercats a termini -anuals, trimestrals i mensuals- i el preu majorista del mercat diari (que és el que marca el preu actualment).