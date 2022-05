Les comarques gironines han rebut 49,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per la recuperació econòmica post-pandèmia. Així ho va anunciar ahir el Departament d’Economia aprofitant una conferència del conseller Jaume Giró a Girona per informar sobre l’estat d’aquests ajuts de la Unió Europea (UE). El gruix principal de l’import, 47 milions, va anar destinat a projectes impulsats l’any 2021, mentre que 2,7 milions d’euros corresponen a iniciatives d’aquest 2022.

Els principals projectes van anar destinats a ajuntaments com els de Girona, Roses o Lloret de Mar, institucions com la Universitat de Girona (UdG) i empreses com Hipra amb l’objectiu de potenciar aspectes com la transició energètica, la sostenibilitat, la digitalització i l’impuls de sectors econòmics clau.

Economia va subratllar alguns dels destinataris dels ajuts, i dels imports obtinguts. Destaquen les subvencions concedides a alguns ajuntaments per als «plans de sostenibilitat turística». Així, el consistori de Lloret de Mar ha rebut sis milions d’euros en per aquest concepte, el de Girona 3,5 milions i el de Roses 3 milions. Altres ajuntaments com el de Sant Feliu de Guíxols també s’han beneficiat dels fons.

Una altra gran partida ha estat per a la UdG, que ha rebut 3,6 milions d’euros en el marc del programa «per a la requalificació, digitalització i modernització del sistema universitari públic».

Altres institucions de recerca com l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) també han obtingut diners dels fons. Concretament, 900.000 euros per a l’adquisició d’equipament científic. Entre els beneficiaris també hi ha projectes d’empreses com Hipra, que ha obtingut 2,5 milions d’euros per un projecte en matèria de ciència i innovació, o altres companyies com Indeep Vision (250.000 euros) i Process Talks SL (229.000 euros).

Giró va reconèixer que «l’any 21 no ha estat un bon any dels fons per Catalunya només ha arribat un 7,8% del total de fons que s’han repartit al conjunt de l’Estat».

Segons fonts de Departament que dirigeix Giró, a Catalunya se li han assignat 2.055 milions d’euros dels fons provinents de convocatòries fetes pel Govern espanyol, assignacions directes de l’executiu central o convocatòries gestionades per la Generalitat. D’aquests, 1.545 ja han estat ingressats, i l’executiu català ja n’ha mobilitzat el 27% per un import total de 418,9 milions d’euros.

«No tireu la tovallola»

Durant la seva intervenció a l’acte «Fons Next Generation: reptes i oportunitats» celebrat a l’auditori Josep Irla de Girona, el conseller Giró va encoratjar les entitats locals i empresarials gironines a aprofitar al màxim els fons que arribin a Catalunya «encara que les condicions no siguin les òptimes» i els va animar a «no tirar la tovallola» i a «generar projectes i presentar-los a les convocatòries».

En aquest sentit, els va assegurar que comptaran amb el suport de l’administració catalana: «des del Govern, posarem a disposició de totes les administracions i empreses, especialment les pimes, les eines necessàries per facilitar tots els tràmits que calguin per accedir als fons», va remarcar davant 140 persones provinents del món empresarial, municipal i social de les comarques gironines.

Durant la seva intervenció, el conseller va insistir un cop més que «els fons Next Generation són una oportunitat excepcional, i probablement irrepetible, de finançar amb recursos europeus la transformació i la modernització de la nostra economia».

Per la seva banda, la directora general de Fons Europeus, Mariona Sanz, va voler destacar la voluntat de la Generalitat d’aprofitar el màxim de recursos, «malgrat el poc marge de maniobra que ens deixa l’Estat en la seva gestió», va puntualitzar. «És per aquest motiu que des del Departament d’Economia volem fer visible l’impacte d’aquests fons a Catalunya», va subratllar.