Espanya confia que el Marroc obri les duanes

Espanya creu que, després de la reobertura de fronteres per al pas de persones a Ceuta i Melilla de dimarts, el Marroc complirà el que es va acordar i obrirà les duanes per al pas de mercaderies. Així ho va assegurar ahir el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares: «La declaració conjunta del 7 d’abril és molt clara i el ministre d’Exteriors [Naser Burita] va ser molt clar també en la declaració conjunta amb mi sobre que el Marroc respectarà tots els punts d’aquesta declaració», va afirmar. Rabat encara no ha fixat una data per a l’obertura de la duana de Melilla (tancada des del 2018) i la creació d’una a Ceuta, com havia recordat.

El ministre d’Exteriors va repetir la idea d’aquests darrers dies, que el compliment del full de ruta porta el seu temps, assegurant que «volem que tot el que toqui les fronteres de Ceuta i Melilla es faci de manera ordenada i gradual».