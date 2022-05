El Govern aprova el topall al preu del gas per abaratir la llum

El Govern intervé el mercat elèctric. En un Consell de Ministres extraordinaris es va aprovar ahir el mecanisme per a limitar el preu del gas destinat a produir elèctrica per a abaratir la factura de la llum un 30%. S’executa, així, l’anomenada «excepció ibèrica» autoritzada pel Consell Europeu el divendres 25 de març, per tractar de frenar la històrica escalada del preu de l’electricitat dels últims mesos. Els consumidors no notaran el seu efecte de manera immediata, sinó que es necessita encara l’aval de Brussel·les i uns tràmits tècnics que estendran la seva entrada en funcionament fins a juny.

«L’única electricitat que es pagarà al preu del gas és la generada per gas natural, evitem per tant l’efecte contagi de la resta de tecnologies. Això suposa una reducció dels beneficis extraordinaris de les elèctriques i millora el preu del 37% dels consumidors domèstics i del 70% dels industrials», va explicar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una breu roda de premsa acompanyada per bona part de l’equip del seu departament, entre ells, la secretària d’Estat d’Energia, Sara Aaegesen.

El límit s’iniciarà en 40 euros el megawatt-hora (MWh) durant sis mesos i anirà creixent «mes a mes» en 5 euros/MWh a partir de llavors fins a aconseguir els 70 euros el megawatt-hora «perquè hi hagi una convergència a la normalitat». El preu de l’electricitat en el mercat majorista caurà de manera important fins als 130 euros MWh, molt per sota dels 200 euros MWh en els quals s’ha instal·lat en els últims mesos.

Segons el Govern, aquesta mesura suposarà una rebaixa del 30% de la factura per als usuaris del mercat regulat i els industrials que van directament a comprar l’electricitat al pool, encara que Ribera va assegurar que també notaran la rebaixa els usuaris del mercat lliure quan renovin amb la seva comercialitzadora perquè la referència de preus del mercat serà més baixa. Segons estimacions de l’expert en energia Francisco Valverde, un usuari mitjà (4,4 kW de potència contractada i 3.500 kWh a l’any) el preu de la factura mensual amb un preu de 130 euros/MWh al pool es quedaria en 68,8 euros el mes de juny, davant dels 98,7 euros que va pagar el mes d’abril.

De manera simultània

El topall va ser aprovat de manera simultània pels executius espanyol i portuguès. La seva entrada en vigor es produirà l’endemà de la publicació en el BOE que «en principi es produirà aquest dissabte», encara que caldrà esperar a obtenir el suport formal a totes dues normes per part de la Comissió Europea que podria trigar «una setmana, deu dies o dues setmanes», segons Ribera.

En paral·lel, les companyies elèctriques disposen de 5 dies hàbils per presentar els contractes amb els seus clients i hi ha 7 dies més d’adaptació dels sistemes. «El termini efectiu i últim serà el més tardà dels dos, aquests 12 dies o l’autorització formal de la Comissió Europea», expliquen fonts ministerials. És a dir, fins a primers de juny aquesta mesura no podrà posar-se en marxa.

La diferència entre el preu límit i el preu real del gas (en aquests moments gairebé 80 euros) serà assumida per les comercialitzadores que el repercutiran als clients finals: els consumidors del mercat regulat (uns 10 milions) primer, mentre que els usuaris del mercat lliure amb contractes a preu fix inferiors a un any aniran incorporant-se al mecanisme conforme hagin de renovar les seves tarifes.

«Per primera vegada no paguen els mateixos. Una situació com aquesta habitualment s’ha saldat per l’aportació dels Pressupostos Generals de l’Estat», va indicar Ribera.