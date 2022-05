El Govern desclassificarà documents de l’espionatge només si ho demana un jutge

El Govern ja ha pres la decisió: no desclassificarà documentació de l’espionatge a líders independentistes d’ofici. Només aixecarà el secret si els ho demana un jutge. Així, torna al punt d’inici, al compromís que sempre havia expressat, després que sí sospesés fer un gest més exprés al sobiranisme per recuperar la confiança amb ERC.

Dimarts passat, després del Consell de Ministres que va procedir a la destitució de la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), la titular de Defensa ja parlava només de desclassificació a petició de la Justícia. Però Margarita Robles no és, de cap manera, la Moncloa. És més, alguns companys de Gabinet li retreuen que vagi de vegades «per lliure», sense respectar la línia oficial marcada pel president i el seu nucli dur. Però, en aquest cas, allò que ella expressava és el que ja s’estava traslladant des del primer anell de poder de Pedro Sánchez. I ahir, en la compareixença posterior a la reunió extraordinària del Gabinet -la que va aprovar el límit al gas-, la portaveu de l’executiu ho va confirmar. Una roda de premsa de la que, a més, no va sortir cap data per a la reunió de Sánchez amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

«El Govern ha mostrat des del primer moment la voluntat clara d’abordar aquesta situació amb absoluta transparència. Ho hem fet en l’àmbit parlamentari, en la col·laboració amb els treballs que ha iniciat el Defensor del Poble i per descomptat, ens hem mostrat partidaris de si, en l’àmbit de la Justícia, així se’ns demana, donarem total col·laboració, incloent aquesta desclassificació en aquests termes», va respondre Isabel Rodríguez als periodistes quan li van preguntar si l’executiu estudia aixecar el secret a iniciativa pròpia.

La diferència és evident. Els independentistes i Unides Podem, després de la compareixença de Paz Esteban a la comissió de secrets de la cambra baixa, van exigir que s’aixequés el secret sobre els manaments judicials amb què el magistrat del Suprem, Pablo Lucas, autoritzava el CNI procedir a les escoltes dels dirigents separatistes, entre ells Aragonès. El president va demandar amb insistència a Sánchez que aprovés aquesta desclassificació, amb la sospita que se’l va poder espiar amb Pegasus en plena negociació amb el PSOE per a la investidura.

A la Moncloa sí que es va estudiar desclassificar d’ofici, sense necessitat de petició del jutge, documents de l’espionatge, sempre sense que es comprometés la seguretat nacional. Podria fer-ho a través del Consell de Ministres. Però les paraules de Robles dimarts -«ja m’agradaria a mi que es pogués veure tot [...]. És una decisió que haurà de prendre el Govern, si ho demana algun jutge, però òbviament jo estaria absolutament encantada, perquè crec que els ciutadans d’Espanya tenen dret a saber» i, sobretot, les d’ahir de la portaveu, tanquen aquesta opció.

Pel que fa a la reunió amb Aragonès, Rodríguez va ser molt esquiva en les diferents preguntes que se li van dirigir. «Tindrem notícies sobre aquesta reunió en el moment que s’hagi de celebrar, com és habitual», es va limitar a expressar.