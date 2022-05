El Govern reforça el pla de xoc per reduir les destrosses dels senglars

El Govern va aprovar dimarts un programa temporal de reforç per implementar el Pla de xoc que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té en marxa per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2025. Aquest pla pretén reduir amb un ampli ventall d’actuacions les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels ecosistemes i amb les activitats humanes. Algunes de les accions són l’aprovació dels decrets de control de danys i seguretat i de la carn de caça, la llei de caça, cartografia de les zones d’actuació, creació de la figura de caçador expert i suport a les empreses de carn de caça.

El programa dota de recursos econòmics per poder avançar de manera urgent en la reducció dels danys i augmentar el control sanitari i treballarà molt especialment en la prevenció i en la disminució de l’accés a l’aliment d’aquesta espècie, promoure les actuacions dels caçadors i disposar de més mitjans humans. És una resposta operativa concreta i urgent per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit els senglars al país, i prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els riscos i danys que generen. L’evolució de les poblacions cinegètiques de senglars causen greus afectacions al sector primari, ja que incrementen considerablement les pèrdues pels danys produïts a l’agricultura i a les pastures ramaderes. D’altra banda, el senglar és responsable de gran part dels accidents de trànsit i d’atacs directes a persones, i també d’afectacions a la biodiversitat i hàbitats d’interès comunitari i infraestructures. La durada d’aquest programa és de tres anys i va de l’1 de juny de 2022 i fins al 31 de maig de 2025 i servirà per controlar i reduir el nivell poblacional de senglars a Catalunya portant a terme actuacions de prevenció i control.